暱稱「胖周瑜」的鄭文燦市長是民進黨中壯世代中頗被看好的接班人物之一，原本挾8年桃園執政優勢極有可能更上層樓，成為未來的行政院長，乃至2024年總統候選人。可惜他的碩士論文被台灣大學認定為抄襲，與之前被撤銷台大碩士學位的林智堅形同「雙殺」，也對兩人的碩士論文指導教授、國安局長陳明通帶來政治危機，「一屍三命」！

同時，民進黨籍立委蔡適應的台北大學博士論文也因抄襲而被撤銷，綠營少不了想找幾個藍營政治人物的論文陪葬，「論文瘟疫」還會繼續延燒，有意競選民進黨下屆黨主席的鄭文燦顯然不易領軍發起攻擊。

鄭文燦日前火速處理危機，開記者會表明：「因為（當時）參考資料較多、核對時間不足、部分書籍論文未在手上，因此，學倫會採用最新相似性比對軟體結果，發現本人2011年碩士論文沒有註明來源出處的段落」，故而被抓到瑕疵。這樣「落落長」的解釋，一方面說自己沒有抄襲之故意，當年只因時間不夠，倉促之間又沒有檢驗論文的電腦軟件而遺漏；另方面，暗示不應用今天的劍斬殺11年前的罪。

他又說，學術有學術的規範，應該遵守，但政治有政治的原則，兩者各有範疇，無須連動，一碼歸一碼，希冀將論文事件與政治切割。他對於「論文門」事件的明快處理，看得出鄭文燦有能屈能伸的小聰明，但還不等於有大智慧。

高層政治人物應借鑑德國前總理梅克爾，她最近接受《明鏡週刊》專訪表示：「我不需要成為政治人物的榜樣，我只遺憾有權無力」。此話有深意，因為人們常以為有了權力，就有力量。事實上，擁有權力，不一定有力量解決問題。權力有兩種：一是「從事……的權力」，另一是「施諸……的權力」，權力不等同於有支配力，政治人物經常有權位而無力量。

鄭文燦不妨急流勇退，對於民進黨乃至中華民國台灣面對的幾個棘手問題先沉潛準備、綢繆劃策，例如：一、國際通膨加劇，國家金融治理需要審慎因應；二、國際市場上天然氣、石油等初級能源價格高漲，國家對台電與中油貼補高居不下，台灣的能源政策與價格應如何調整？要恢復核能嗎？三、我國國內生產毛額（GDP）表現亮麗，但是中下層人民卻生活困頓，顯示分配不均、貧富兩極化，如何進行改革，讓全民共同富裕？四、台灣夾在中美的霸權博弈之中動輒得咎，如何趨吉避凶？咸信賴清德副總統正對這些問題低調準備中，藍營的高層人物也正秣馬厲兵。

16世紀英國智者培根曾說：「居高位的人要做三方面的僕人，一是國家的僕人，一是聲望的僕人，再一是事業的僕人」；有意高位者應力求當一個求好行善的僕人，事先做好萬全準備，等看見了黑天鵝就撒鷹，瞧見灰犀牛再問鼎，才能扶大廈之將傾、挽狂瀾於既倒、解全民於倒懸！

（作者為逢甲大學創能學院講座教授）