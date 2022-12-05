美國國家情報總監於2014年頒布《情報界專業倫理之原則》，反映整體情報界的核心價值及彰顯情報人員的專業特性，這些原則包括：使命、真實、合法、操守、監管、卓越與多元，這也是合格情報人員的基本門檻。

蔡英文政府言必稱美台理念一致，事事以美國為指標，依此思維脈絡，缺乏使命感，有道德、操守、誠信瑕疵的國安局長陳明通可能連擔任基層情報人員都不適格，遑論成為領導全國情治體系的國安首腦，但今天陳明通仍戀棧高位，而蔡政府置國家安全於不顧，任憑事態擴大蔓延。

前新竹市長林智堅、現任桃園市長鄭文燦因碩士論文抄襲，學位遭到台大撤銷，他們的國發所指導教授陳明通也因「論文門」醜聞成為眾矢之的，各界強烈要求他請辭台大教職與國安局長。目前對陳明通的撻伐聚焦他踐踏學術倫理，事實上，論文門的殺傷力遠超過學術界與教育界，效應已外溢到國安領域。

今年7月底，美國眾議院議長裴洛西將訪台的潛在外交及軍事風暴已儼然形成，台海安全成為全球關注焦點，但陳明通當時卻忙於撰寫三篇長文為林智堅的論文狡辯，服務人民、大公無私致力維護國家安全似乎不是陳明通的優先使命。

說出真相、遵守法律、保持操守、維護公共信任是專業情報官員的基本守則，但陳明通的公開行為卻是背道而馳，當他引起社會各界普遍質疑時，連帶損害國安局的整體形象與權威，甚至所有情報人員的專業能力與士氣也難以倖免。

國際情報交流是重要情報來源，也是國安局主要的職掌之一，情報工作本質固然爾虞我詐，但誠信與真實仍是與友邦情報交流的基礎，當陳明通陷入論文門爭議，屢屢在媒體曝光，引發要他知所進退的聲浪，在各國情報首長心目中，陳明通不再是位「值得尊敬的對手」，他們會刻意保持距離，或降低與台灣情報交流層次，對台灣情報工作造成難以彌補的打擊。

相較於各國情報界領袖都具有實務情報資歷或背景，陳明通當初以「情報素人」出任國安局長就備受質疑。果然，到目前為止看不到特別表現，卻頻傳論文門、出訪泰國行程遭曝光，以及在立法院強詞詭辯等負面事件，一位缺乏情報專業、不負責任的學者，可能搖身一變成為稱職的情報頭子嗎？

政府每個重要職務都有其特性與不同需求，如美國情報總監就對情報界官員訂出專業倫理原則。令人不解的是，台灣被視為是全球最危險的地區，國安局長人選益顯重要，蔡英文卻用人唯親，不問專業在先，等到事態嚴重失控，陳明通個人規避媒體與立法院的監督，蔡政府也跟著打迷糊仗，既不表態力挺，也不果斷換將，任憑陳明通個人問題侵蝕整個國安體系，形成國安隱憂。

（作者為資深媒體人）