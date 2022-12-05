九合一選舉藍營大勝，對國民黨2024總統大選注入強心針，但地方選戰獲勝不代表中央選舉一定贏，國民黨必須慎思避免重蹈2020年覆轍。

2018年九合一選戰藍營挾韓流襲捲全台，氣勢大振，鴻海創辦人郭台銘強行參選2020總統大選，國民黨臨時補發榮譽黨員證給他再辦黨內初選。郭自知民調支持度遠不如韓國瑜，竟公開向韓喊話「就算大哥拜託你」，希望韓讓渡參選資格。這種沒有民主素養、不符政黨體制的誇張作為，讓人見識到郭的投機心態。

最近藍營沉浸勝選氣氛，部分人士積極營造郭台銘代表藍軍出征2024的氛圍，忘了當年郭台銘初選落敗離棄國民黨，且迄今不屑國民黨；論者認為郭在美國及大陸都有事業，是「美陸等距」的最好示範者。實則郭台銘為了選總統曾高調嗆大陸，「到底誰怕誰？」自豪他有能力隨時隨地轉移富士康生產基地，但面對近日富士康鄭州廠員工不滿合約遭更改而暴動，郭卻是噤聲不語，因郭深諳大陸人力管理成本低且供應鏈完整，才會在2021上半年就把蘋果供應鏈從印度及越南移回大陸。

選舉就如同一面照妖鏡，2019年郭台銘為了衝高國民黨黨內初選民調，配合綠媒痛批大陸操控媒體引導中華民國總統候選人，還嗆聲「我是給中國飯吃，不像有人是需要中國市場，是跟中國要飯吃。」

台灣在陸美兩大強權間求生存，國家領導人必須有寬闊心胸，妥善處理兩岸關係才能拓展生存空間。郭台銘滿腦子投機思維，上次參與國民黨初選時，外媒就批判郭如同在陸美間走鋼索。以這樣的格局參選總統，算是一個咖嗎？