台積電美國亞利桑那州廠6日將舉行機台設備到廠典禮，美國總統拜登、商務部長雷蒙多都將參加，可謂盛況空前。台灣因台積電在美國設廠事件，國際能見度大大提高，看起來十分風光，但不能掩蓋因而引發的「台積電難題」：應加碼補助「護國神山」，以免成為「美積電」，或以防範荷蘭病為優先，避免過度保護？在地緣政治因素下，此一難題十分難解。

強化人才與研發政策

台灣半導體業自2012年開始快速成長，去年出口值1555億美元，占總出口的34.8%，其中6成銷往大陸，大陸需求是帶動半導體出口成長的關鍵因素。領頭羊台積電連續5年蟬聯出口冠軍，2021年營收淨額1兆5747億元，雖遜於鴻海，但營業利益6296億元，成為台灣最會賺錢的上市櫃公司。出口榮景與獲利能力讓台積電股價一再飆漲，今年1月17日創下每股685元歷史紀錄，市值水漲船高達17.76兆元，成為全球第8大公司。

台積電帶動台灣半導體產業發展，關鍵在製程技術不斷提升，從10奈米開始，迫使美國英特爾稱臣，從此領先群倫。2019年美中貿易戰開打，東亞地緣政治風險驟升，美國警覺到全球9成先進晶片出自台積電，擔心台海一旦爆發戰爭，失去晶片來源將對國家安全造成重大威脅。

晶片的戰略價值可以從經濟史學家米勒近著《晶片戰爭》管窺，這本書第一章標題為「從鋼鐵到矽」，認為第二次世界大戰勝負由鋼鐵決定，美國勝出，二戰後由核武決定，美蘇維持均衡，1990年代開始由矽（晶片）決定。美國商務部長雷蒙多日前在國會作證透露，從烏克蘭俘獲的俄羅斯坦克中，發現從冰箱拆下來的二手晶片，認為「缺晶片」是俄羅斯戰場失利的重要原因，她藉此強調晶片對國家安全至關重要，美國須確保先進晶片供應無虞。

美國要求台積電到美國設廠，台積電原本反應冷淡。正如創辦人張忠謀所說，成本比台灣高5成，根本沒有市場競爭力，他並指出，即使美國每年補貼1000億美元以上，也無法建立完整的供應鏈。但美國政府意志堅定，台積電最後還是同意斥資120億美元設廠，於2021年動工，2024年開始量產。

拜登政府先後通過約4300億美元《降低通膨法案》與2800億美元的《晶片與科學法案》，用來對特定產業在「美國製造」的政策補貼。不確定台積電獲得美國政府多少補貼，但相信未來應該不會虧損，尤其歷經1996年在波特蘭設廠，曾1季虧損12億台幣的慘痛經驗，亞利桑那投資案應該經過理性的評估。

舒緩兩岸的緊張關係

國人擔心美國會不會掏空台積電，最後變成「美積電」，政府官員信誓旦旦說「不會」，曾保證最先進的3奈米製程會留在台灣。但張忠謀日前透露，亞利桑那廠已開始規畫3奈米製程生產線，另有台積電前高層透露，美國政府希望台積電最先進製程可在美國和台灣同步製造。台積電會不會變成「美積電」，下一個指標是研發，研發若離開台灣，總部遷往美國就只是時間問題。

政府對此已有所警覺，日前提出有「台版晶片法案」之稱的《產業創新條例》修正案，針對技術創新且居國際供應鏈關鍵地位公司，提供研發支出抵減25%營所稅，設備支出抵減5%營所稅的優惠，卻引起產業界強烈反彈，認為獨厚半導體產業不公平，政府應該多補貼競爭力不足，但提供最多就業機會的傳統服務業。高科技產業早已賺得盆滿缽盈，「荷蘭病」跡象已引起詬病，台版晶片法案實施後，產業發展會更失衡、貧富差距會更擴大，「荷蘭病」就更嚴重。

台積電製程技術領先美國業者，美國未檢討自己落後的原因，卻以台灣安全風險為理由，要求台積電轉移人才與產能到美國，台積電「懷璧之罪」，對台灣十分不公平。面對台積電難題，政府應有全局思考，一方面要強化人才與研發政策，讓優秀人才供應無缺、研發不斷精進、製程技術持續領先，讓台積電願意留在台灣，二方面要舒緩兩岸緊張關係，減輕美國的國安疑慮。