不管是中國大陸或美國，沒有官員公開認為2027中共將武統台灣，但部分台灣媒體常將2027年當成兩岸關係的關鍵時刻，認為是武統台灣的極可能時間點。

2027成為流行話題，源於美國印太司令部司令戴維森2021年3月在聯邦參議院軍事委員會做證時的說法，根據某些媒體報導，戴維森說台灣有事的威脅可能在未來10年內，實際上可能是6年內發生，他預測中國將在2027年以前對台動武。

但細看參議院的影片紀錄，戴維森的口頭說法並沒如此肯定，他提交的正式書面證詞比口頭更保守，完全沒有「6年內動武」的字眼。戴維森卸任後於當年9月接受日本共同社專訪，再度觸及2027議題，台灣輿論因此認為這是2027年中共可能武統的更明確訊號，但報導原文裡，他發出的警語是，中共可能達到其地緣政治上的優勢，強迫台灣，使其因為極端的、外交的與經濟的壓力與緊張而投降。意謂台灣是否屈從統一，涉及的不只武力因素。

今年10月，2027的討論又掀風潮，有台媒報導「CIA局長：習近平指示解放軍2027年前準備武力控制台灣」，但該局長實際的說法是「（習近平）也指示他的軍隊…最遲在2027年準備好可以成功侵略台灣的行動」。準備好不代表一定會行動，在該專訪裡CIA局長說了，習近平更傾向尋求不使用武力。2027年是中共推動國防的階段性現代化目標，不是要武統台灣。

美國政界的話語被台灣輿論選擇性使用已成通病，武統不是當下中共的政策，從二十大工作報告迄今，儘管台灣忙著談論2027武統，中共官方的文字都很清楚，政策主軸是和平統一。12月1日大陸國台辦主任劉結一在中共中央委員會機關刊物發表了〈堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略〉，再次強調「和平統一、一國兩制是統一的大政方針」，在談〈總體方略〉的「意涵」及〈總體方略〉的「實踐要求」時，他重複提「融合發展」，也引述「決定兩岸關係走向的關鍵因素是祖國大陸發展進步」，這些都是習近平自己的語言，都是習認為推動兩岸關係的關鍵戰略。既然要融合發展，就不可能武力犯台。

劉結一的文章承襲了中共台辦在〈舉辦學習貫徹黨的二十大精神宣講報告會〉的宣傳文字，劉結一的新文章以「新時代黨解決台灣問題的總體方略」為主標題，解釋其意涵也列出實踐要求，有章節標題，但在實踐上只有概念而沒具體作法，這文章昭示了之前台灣各界以為所謂「新總體方略」將是對台新政策的出爐，具體內容可能涉及統一後台灣治理的安排，甚至牽涉到會不會派軍駐台，這些揣測都落空。

所謂「新總體方略」，是既有的或正在發展中的構想的彙編，且是概念性的，不是一本有全新內容的新政策，更不是台灣學界曾預言的，「新總體方略」的出爐將一次性地解決台灣問題，劉結一的新文章提到：「願意為和平統一創造廣闊空間，著力探索兩制台灣方案」意味著很多構想都仍在討論，沒定案。

沒定案不代表中共靜待時機的到來，習近平不急著武統不代表被動因應世界局勢變化。相對地，此刻中共學界、智庫對於相關議題有不少討論。對台灣而言，當中共有明確的政策目標時，台灣儘管朝野都以「中華民國」為最大共識，但這是現況的描述，台灣以現況的共識去面對陸方的未來主張，相對被動，當下台灣民主體制的認同政治下，難以產生未來主張，這是台灣很難跳脫的宿命。

（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）