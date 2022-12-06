「在當地，他們稱呼我為新一代『趕海人』。」穎奕生物科技集團總裁凌楷鈞，是進入海南自由貿易港博鰲樂城國際醫療旅遊先行區投資的第一批台商，「現在我認為，我成了一個『擺渡人』。」

在福州舉行的第十屆海峽青年節集中活動中，凌楷鈞亮相海峽青年節峰會，講述借助海南自貿港機遇率先起跑、追逐「健康中國」夢的故事。

出生於台灣，扎根在大陸，作為一名「台商二代」和「85後」創業者，凌楷鈞已在大陸生活工作20多年。

2015年，凌楷鈞的父親到博鰲樂城國際醫療旅遊先行區參訪後，決定建一家醫院。「我們坐著車一路顛簸，當時懷孕的我吐得兩眼發黑。」凌楷鈞向中新社記者說起第一次跟父親到博鰲的情景，「到了目的地下了車，父親指著一片泥地說，就是這裡，我們要在這裡建一個能夠連接全球創新醫療的新型國際醫院。」

也許是因為懷孕身體不適，也許是因為眼前是一片荒蕪泥潭，凌楷鈞坦言，當時她無法理解父親的想法。後來，她開始操盤這個項目，在上海、海南兩地奔波，從選址規劃到可行性方案，一步一步走下來，逐漸瞭解博鰲樂城國際醫療旅遊先行區的政策優勢。

海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區於2013年由國務院批准設立，享有特許醫療、特許研究、特許經營、特許國際醫療交流等一系列特殊政策，是海南自貿港建設重點園區。在凌楷鈞看來，這裡為有夢想的企業家提供了逐夢的廣闊舞台。

在凌楷鈞30歲的那一天，醫院完成了前期規劃及評審，舉行了奠基儀式。「我在朋友圈發了一張照片，紀念這個特別有意義的生日。」隨後的五年裡，她扎根海南，真正成為一個「趕海人」。

2021年12月，穎奕國際細胞醫療中心開啟運營。凌楷鈞告訴記者，在醫院建設過程中，得到很多支持，尤其是得益於人才引進方面的政策，吸引了一批年輕有為的台灣生物醫學專家和醫學博士加入團隊。

「我問他為什麼離開台灣加入我們時，他說，台灣的市場體量非常小，很少會有機會能和國際頂尖藥廠進行科研合作，而來到這裡有了更寬廣的舞台，經由先行區能參與到最新、最前沿的臨床研究。」與一位醫學博士的聊天，讓凌楷鈞對自己的定位有了新的轉變。

「我本來以為我是在為了自己的生活而奔波，現在我認為我成了一個『擺渡人』，能夠為這些台灣青年朋友們提供一個可以靠岸的港灣，這賦予了我現在所做事情新的意義。」凌楷鈞感慨道，「以前我們在做科研的時候是追著別人跑，現在我們可以跟優秀的人並肩著跑，而未來有一天，我們可以領著別人跑。」

20多年來，凌楷鈞跟著父親一路學習，成為「接棒」的第二代，見證了大陸經濟的崛起。她希望也能為台灣青年朋友搭建一個參與健康中國、科技強國建設的發展舞台。

「築巢引鳳棲，花開蝶自來」，凌楷鈞充滿信心，「未來希望有更多的台灣青年朋友一起加入，我們種下希望的種子，攜手合作，創造未來。」（閆旭/中新社記者）

（本文來源：中國新聞網）