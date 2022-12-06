國共內戰國軍軍事失利，國軍將領輸誠投降不少，也有像本文所將介紹李民彜將軍，雖遭負傷俘擄，但拒絕投降中共，矢志效忠中華民國，中共建政後，他被拉到刑場槍決身亡，李民彝堂堂正正死生無懼的愛國情操，在台灣卻因沒有得到政府的史料佐證認可，無法入祀忠烈祠。不過，倖存於世唯一愛女，在20餘年的奔走下，烈士忠魂終能落葉歸根，永享安奉。
李民彜（音儀），（1897年-1951年2月6日），湖北應城人，南京儲才書院法律系畢業，早年追隨中國同盟會重要幹部胡景翼討袁、護法、北伐等諸戰役，後來成為「山西王」閻錫山的部屬，李民彜由於深具法學素養，做人溫文儒雅，謙虛自牧，深得閻錫山的賞識，民國20年任命他為山西省平陸縣長。
抗戰爆發後，閻錫山擔任國軍第二戰區司令長官，重用李民彜調任該戰區新編第2師少將政治部主任，該師師長為金憲章，閻錫山為了團結晉綏地區抗日勢力，將新編第2師與中共八路軍、第101師、第73師統整為「右集團軍」，歸建第十八集團軍（簡稱八路軍）總司令朱德指揮，李民彜在新編第2師參予過大小戰鬥共計21次，曾於太原會戰的平型關戰役阻擊日軍進犯，在忻口戰役的五臺山擊斃日軍200餘人，日軍不甘受辱使用慘無人道的毒氣彈，造成李民彜的部隊百餘名士兵皮膚潰爛陣亡。
抗戰初期，中共為壯大八路軍武裝力量，在晉北敵後游擊的同時，意圖滲透閻錫山統領的國軍游擊部隊，計畫性的策動國軍部隊叛變，進而兼併收編國軍部隊，以利擴大中共八路軍兵力規模，李民彜所轄新編第2師也遭遇中共滲透顛覆，不過他身為政治部主任，肩負政戰任務，他組織基層防共通訊網，灌輸部隊認識國民革命的目的，成立三民主義研究會，要軍官士兵信仰主義，加強抗日反共教育，使得八路軍無從分化新編第2師，共軍轉而決定消滅李民彜的部隊，削減國軍有生戰力。
民國29年1月，新編2師奉令移防至山西省東北，立即遭遇到八路軍突襲，在激戰4小時，李民彜師部傷亡士兵百餘人，2月在和順縣再次遭到八路軍的突襲，後在趙王莊第三度遭到八路軍伏擊，肉搏衝突激戰終日，李民彜將軍不幸戰事受傷，導致左眼失明，後來人稱李民彜為「獨眼將軍」。之後，李將軍從新編2師調任到第一戰區司胡宗南司令長官麾下，擔任政治部督察員。
抗戰勝利後，民國35年10月，原「汪偽部隊」投誠蔣中正委員長，胡宗南將這支軍隊整編為國軍暫編第3縱隊，並命令曾為「汪精衛和平建國軍」分支指揮官的孫殿英擔任暫編第3縱隊的司令，負責駐守河南省湯陰縣一帶，胡宗南為了讓這支「變節」的部隊為國軍所用，想到了「獨眼將軍」李民彜，指派他擔任該縱隊新聞處少將處長，期望他的政戰能力，能改造這支部隊信仰三民主義，成為堅強反共的鋼鐵勁旅。
暫編第3縱隊駐守的河南湯陰是南宋抗金名將─岳飛的故鄉，李民彜抵達駐地湯陰縣城，看到當地有明代所建「宋岳忠武王廟」。只是岳飛廟歷經500年的戰火與風霜，整座廟宇梁柱斑駁掉漆、古舊荒涼，李民彜特別指派官兵將廟堂建築重整彩繪粉刷，正殿內外除草打掃，他還親率全體軍官士兵蒞廟虔誠上香，並依照古禮向精忠報國的岳飛舉辦崇祀大典，李民彜對岳飛慎終追遠的舉動，無非想透過上香儀式，讓縣城鄉親父老對於國軍突然駐防湯陰，在情感上起安定作用，將宋代岳家軍與國民革命軍做古今呼應，都是「仁義之師」。再者，他明瞭國共兩軍終將兵戎相向，他要讓駐守湯陰縣城的國軍，效法岳飛高尚德行與愛國節操，激發抱義抒忠，誓死保衛湯陰縣城信念。
民國36年4月6日，劉伯承和鄧小平親率共軍兩萬餘人壓境包圍湯陰縣城，與守軍國軍暫編第3縱隊正面交鋒，史稱「湯陰保衛戰」，4月7日，共軍一天之內向城桓猛攻達13次之多，我守軍士氣如虹，共軍難以得逞，十餘天後，李民彜所盼的援軍被阻，守城官兵僅能以一擋十，抵抗源源不絕共軍的波浪式攻擊，而留在縣城內鄉親父老反倒是同仇敵愾，自組醫護隊救護國軍傷患，收拾糧食分送守城的戰士，共軍企圖猛撲東城牆扔進勸降書，反遭縣民將一張張勸降書給撕爛粉碎，顯然在李民彜駐防湯陰縣城半年多來政戰教育，縣民已視國軍為民眾之褓、仁義之師，但是守城國軍苦撐30天後傷亡犧牲慘重，我空軍空投糧食彈藥遭共軍火炮襲擊受挫，最終彈盡糧絕，城牆破、碉堡塌，共軍入城短兵相接，進行浴血肉搏戰，司令孫殿英、李民彜等人最後重傷被俘。
李民彜重傷被俘虜後，關進解放軍戰俘營，中共要求他寫思想彙報和交代歷史問題，李民彜在抗戰、戡亂時期歷任國軍單位政治部主任，一生信仰三民主義，俯仰無愧國家民族，他拒絕寫任何東西，堅持「無罪可悔」！李民彜入獄近4年腰桿挺直，如同南宋末年文天祥亦曾關進北京大牢，始終不願意否定自己的過去，一直至民國40年的農曆過年，中共認定李民彜將軍「被捕後死不悔改」、「國民黨的忠實走狗」等罪名定罪，在北京刑場遭到槍決從容就義，時年54歲，大陸淪陷後，李民彜原可以接受統戰洗腦，免於一死，但是，他反而走上少數「思想改造」失敗而殉國的國軍將領之一。
李民彜直到槍斃，國民政府所獲訊息始終是被俘「下落不明」，使得他妻子張靜眉對李民彜是生是死音訊全無，她帶著3名未成年兒女流離失所，薛岳將軍得知此事後立即呈報蔣中正，蔣公親批救濟金3000美元照顧家屬，後來大陸局勢緊張，妻子張靜眉與小孩走散，錯失跟著國軍來臺的機會，文化大革命時期，張靜眉被中共打成右派，成了黑五類，遭受迫害致死，李民彜的兩名兒子在各次運動中批鬥勞改，先後抑鬱而終生病去世，可謂家破人亡，只剩倖存唯一女兒李亞蘭苟活人世。
李亞蘭成年之後，決心尋找父親李民彜的下落，民國70年，她在大陸最高人民法院找到了李民彜的判決書，她才明白原來30年前，她摯愛的父親早已被鎮壓槍決了，更椎心的是李民彜將軍屍骨無存，做女兒的，永遠不得而知父親的骨骸掩埋何處。
中國人講入土為安，李亞蘭遍尋不得自己父親的墳塚，她決定要到台灣去，請求官方能協助父親入祀國民革命忠烈祠，她不願父親淪為荒野孤魂。在兩岸關紓解後，李亞蘭多次隻身前往台北駐香港辦事處，並且跨海來台灣，向總統府、國防部、陸委會、海基會陳情，但未能如願，所得到的官方回覆是「查無此人」，李亞蘭落得一次次失望和無助，但她沒有放棄一絲希望，繼續書信陳情和回往返台北、北京兩地，邁入古稀之年白髮蒼蒼的李亞蘭，將父親入祀忠烈祠的心願囑託給她兒子身上，經歷兩代20餘年的奔走，他們在國史館找到了蔣中正總統文件檔案中有記錄父親的官方史料，但是卻仍得不到台灣的政府認可。
蒼天不負有心人，再隔六年後，台灣的文史學者武之璋接獲這段感人的故事，便轉達給當時的國防部長馮世寬，馮部長毫不遲疑答應願意協助，特別是當馮世寬審視查閱中共執行李民彜槍決的判決書資料上寫著「被告（李民彜）堅決作戰，頑強抵抗，致使我軍（共軍）解放湯殷付出很大代價」，即對李民彜烈士受命不辭、死生無懼的大愛情操深深感動，認為烈士忠魂本應榮歸故土，遺族心靈才能得到撫慰，就在馮世寬卸任國防部長前，李民彜少將終於批准入祀忠烈祠。
民國108年8月28日，陸軍司令陳寶餘為李民彜烈士主持入祀安位典禮，遠在2000公里之遙，人在北京高齡80歲的李亞蘭，原本執意代表遺族身分親赴台灣為父親牌位致祭，但是礙於在大陸辦理入台證受阻，幾經交涉仍無法來台灣。只好由在國外經商的李亞蘭兒子，也就是李民彜的外孫代替母親來到台北，見證外公臨死不降於敵的愛國精神，忠魂回歸該去的地方，李民彜烈士牌位永存忠烈祠。
安位儀式結束後，忠烈祠管理組細心的從國軍檔案中，找到一張李民彜生前照片送給家屬以為紀念，當李亞蘭從手機通訊軟體收到父親遺照時，她不禁百感交集痛哭失聲，因為連她自己都沒有保留任何一張父親照片，沒想到父親離開68年後，她終於透過馮世寬部長的協助，重拾愛女對父親的記憶容顏，李亞蘭激動的說：「爸爸終於回到鍾愛的中華民國，作為女兒來說，我盡了孝心了，我此生已無遺憾了。」
李民彜將軍一生為國家民族存亡絕續而奮鬥，在過世68年後，歷經家人奔走20餘年，李民彜終於回到中華民國的懷抱，烈士牌位終得其所，永受國人景仰追思，可以說是遲來的正義，藉由此文願李民彜將軍安息，祈禱民族的悲劇不要再發生，台海兩岸和平相處，永無戰火。
（作者為臉書「我的抗戰」版主）
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