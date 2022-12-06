總統蔡英文因九合一選舉民進黨慘敗請辭黨主席，而由連任成功的高雄市長陳其邁代理黨主席，桃園市長鄭文燦擔任「2022年大選檢討小組」召集人，對比前主席蔡英文在敗選感言檢討「人才培養」與「地方結構」選舉技術，行政院長蘇貞昌堅忍不辭，已讓民進黨陷入「擺爛學」的新格局。

「擺爛學」源自古希臘語的破敗經濟，以時下用語可引伸為「佛系」與「躺平」的人生哲理，一種犧牲彼此部分利益而去追求平庸集體表現的共同默契，已在民進黨中常會後的「大老復辟」淪為顯學；居上位者以「尊蔡路線」收拾殘局犧牲彼此部分利益，在下位者搞「派系政爭」接班角力追求平庸集體表現。

2022年九合一慘敗理應讓民進黨路線「改頭換面」創造出新格局，但陳其邁出任代理黨主席竟也喊出「謙卑」一詞，而鄭文燦早放眼未來先對黨魁之爭率先「布局」，無人提及此次敗選的「英系之亂」與「徵召制度」根本核心，蘇院長卻還要求部會首長嚴肅面對，已讓一種「知而不為」的擺爛行徑浮出檯面。

民進黨在世界秩序迅速更迭的情勢下不能單靠賣「芒果乾」（亡國感）取得政權，陳其邁就任的第一要務竟是針對北市第3選區立委缺額「操作補選」，鄭文燦現身英系密會表態願意「承擔大局」，完全服膺前主席蔡英文的「派系血統」以及檢討九合一的「選舉伎倆」，蘇院長號稱堅守崗位回應人民想法，也看不出有一絲絲的反省作為。

美國政治學者道爾在《政治多元論》的核心概念提到「自由主義」觀點，指出參與政治運作的管道必須平等，這是現代民主必須具備的條件之一，也是帶動國家的多元主義發展。而民進黨2024年的最大阻力就是受制「尊蔡路線」，陳其邁如果不能針對政治路線、經濟作為及社會安全網等提出政策，鄭文燦視而不見選前抹紅攻訐、防疫之亂，甚至是論文抄襲等負面效應，如同蔡英文的敗選感言認定是人才養成與地方深耕不夠，蘇貞昌將以史上最長壽的行政閣揆帶職檢討，恐讓執政團隊提早進入政權轉移的「垃圾時間」。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示：「此次九合一慘敗，已讓民進黨回到1989年創黨時期的蠻荒時代，這次選到只剩下2都3縣市比2008年還要慘，接下來要面臨8年執政能否延續的嚴酷考驗。」民進黨如今陷入全黨擺爛，一旦執政黨在政治市場的擺爛交易中呈現「大老復辟」的「二流常態」，也預示了民進黨敗選大戲的永恆輪迴。

（作者為作家）

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