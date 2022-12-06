｢楊柳枝枝隨風擺，大枝擺完小枝擺｣，政治人物觀察力敏銳，風向球隨政局轉變也不是稀有的事，歷來所見多矣，尤以這次民進黨大敗，風向轉得特別明顯。

選後才沒多久，周玉蔻就在臉書表示「發錢啦！農暦年前全民收紅包！10000元十倍券！」見沒人理她又說「這是呼籲、建言，不是政策定案啦！希望行政院不要睡覺、閣員不要太學者啦」，國發會出來否認，周玉蔻遂加強火力「如果那些蛋頭官員還在裝清高，發動遊行去行政院扔雞蛋！再說一次，『發錢過年冬』！」

誰會相信這些話會出自綠網軍帶風頭頭周玉蔻口裡？選前選後判若兩人，還真以為日月顛倒、周小姐轉了性。

不只周玉蔻，一大幫子政治人物，包括綠營外圍、側翼、支派，看到民進黨兵敗如山倒，有些人或許恨鐵不成鋼、從內心發出建言與批評，但大多數都是在打落水狗，想在局勢明朗之前做一新的投資，君不見一些網紅、直播主甚或名噪一時的黨主席都有了異樣的言論；連電視節目主持人、來賓，態度和言論都變了樣，跟之前的表現判若兩人。

都說烏克蘭總統是最佳的喜劇演員，台灣一些政壇人物還真不輸他。

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