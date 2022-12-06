民進黨黨綱最具指標性的就是台獨黨綱，其次就是台灣前途決議文和正常國家決議文，即使這三份黨綱對於國家定位彼此扞格矛盾，但要法理化只有同歸一途：任何改變都必須經由台灣2300萬人同意；而其解決之道也只有公民投票、修憲複決。但這次「18歲公民權」修憲案失敗，形同宣告法理台獨，此路不通，該掰掰了。

「18歲公民權」修憲案在朝野政黨難得取得共識之下卯力宣傳動員，相對而言並無組織或團體大力反對，僅少數包括游盈隆等法界學者，直指修憲案除放寬選舉權投票年齡門檻，但擴及被選舉權等其他公民權利顯不恰當，選前，同意與不同意的兩股輿論聲量，差距極為懸殊。

最後投票結果令眾人跌破眼鏡，不同意票高達501萬6427票，僅略低於同意票564萬7102票，距離通過修憲複決的同意票門檻961萬9697票，更是相差甚遠。台灣人民展現不同意「公民權下修18歲」，甚至可以進一步解讀為不同意修憲改變現狀的民意昭然若揭，如果連朝野政黨獲得修憲共識的結果都如此，那麼其他沒有共識的修憲議題結果又會是如何？答案很清楚：不可能！

根據立法院修憲委員會11月2日公布，除了關於「18歲公民權」相關提案之外，還有多達66個修憲提案，其中包括爭議頗高的國家認同與主權領土變更、政府權力分立的組織調整、政府體制的改革，連降低修憲門檻的修憲提案，未來恐怕都沒有闖關的一天。

民進黨完全執政8年，總統蔡英文取得817萬票的歷史新高才兩年多，這次「18歲公民權」修憲案又獲得朝野共識，在利多出盡的情況之下，距離通過修憲門檻之遙之遠，何以道里計？台灣民意展現維持憲法現狀的穩定，那麼法理台獨是不是該掰掰了？民進黨日後若仍偷渡涉及國家認同、主權意象的提案，那無異就是作秀一場，騙選票而已。

總統蔡英文「中華民國台灣」、副總統賴清德「務實的台獨工作者」都是偷渡「台獨概念」，卻無異於分化台灣人民的團結；這次修憲案未過，何嘗不是體現維持憲法現狀穩定的重要性，當綺夢幻滅，台灣人民是時候回到中華民國的正軌，勇敢、堅定地向前走了！

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