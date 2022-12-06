當藍綠陣營還在為九合一選舉結果感到悲喜，並且積極投入立委補選的延長賽，展開另一場廝殺的同時，美國華府也正迎接國會改選後的政治新風向。在共和黨拿下眾議院多數席位之後，勢必會積極為兩年後的總統大選，設定有利於自己的議題。不難想像，在中國問題上，民主和共和兩黨將會出現激烈的競爭，然而，這個競爭恐怕不會是「和中」和「抗中」的差別，而會是誰能有本事制約中國的比拚。在九合一選舉當中佔有上風的在野陣營，如果在抗中問題上，沒有認真理解美國對選舉的影響，而努力進行溝通。剩下不到14個月的大選，面對抗中保台的選戰策略，恐怕很難有樂觀的本錢。

美國期中選舉共和黨並沒有掀起紅潮，但也因為共和黨在席次上僅有微弱優勢，導致共和黨內的激進派得以扮演關鍵少數，用強硬的抗中論述搶下話語權。因為國防問題向來是共和黨的優勢，眾議院在共和黨主導之下，為了強硬抗中，對台灣提出的援助，將會更加強調軍事支持，主打國家安全牌，透過全力支持台灣提升自我防衛能力，一方面對北京施壓，另一方面則是藉由北京的戰狼式回應，在美國民眾心中設下共和黨對中強硬的形象。民氣可用，這也正是為何目前在共和黨內民調領先的前總統川普，和佛里達州州長迪桑德斯，都強硬的表示會繼續對抗中國。

相較於共和黨可能藉由台灣主打國安抗中牌，民主黨在台灣問題上，則會更加著墨在科技和貿易戰的合作。配合拜登已經推動的晶片法案，主導參議院的民主黨，勢必要極力避免下次大選的議題，被帶往共和黨佔有形象優勢的國防事務，因此在晶片問題上，恐怕會要求台灣更無保留的跟美國合作。以台積電到亞利桑那州設廠為例，根據報導，台積電在美國客戶的要求之下，已將原先設定的5奈米製程提升到4奈米，而張忠謀創辦人也證實，未來台積電會進一步在美國採用更先進的3奈米製程。

雖然不少支持政府的評論，強調反對者是配合中國操作疑美論述，但是對於美國的晶片戰略，只要參考美國智庫的報告，就可以了解美國在晶片產業上的長期目標，就是透過外國的晶片廠商在美設廠，爭取美國在製程技術上提升的可能，而不僅是為了滿足短期的產量需求。

換句話說，雖然目前先進製程技術仍由台灣掌握，但這樣的優勢台灣有把握能維持多久？對於民主黨來說，要跟共和黨競爭抗中的強度，只能在國防之外另找舞台，而台灣的半導體產業，無疑提供民主黨抗中卻不走向戰爭的論述籌碼，這也是為何拜登總統要親自出席台積電機台揭幕儀式的主因。

很顯然，短期內民主共和兩黨都會持續抗中，但是台灣難道只能完全配合美國，而不能有自己的意見？事實上，情況雖然複雜，但是如果深入了解民主和共和兩黨的矛盾，就會發現美國對外雖然展現強勢，但實質上卻在思考，如何讓美國不需要介入戰爭就能克制中國。從美國在台協會處長孫曉雅近期公開強調，避戰是決策者的共同責任，可以看出美國對於後蔡英文總統時代的領導人有一定的期待。

不希望戰爭，卻又希望台灣協助美國維持鬥而不破的競爭，相較於執政黨的親美抗中路線，在野陣營需要更努力透過溝通，讓美國相信「親美和中」符合各方利益。在野的國民黨，雖然在華府設立了辦公室，但是在資源短缺的情況下，駐美辦公室除了滿足支持者的安慰效果之外，僅靠著少數專家的意見與美方交流，實在很難回應美國瞬息萬變的政治風向，更別說國民黨在九二共識之後，至今沒有定於一尊的兩岸論述，導致美國難以評估國民黨跟北京的關係。

相較於過去已經觀察過的政治人物，九合一選後，國民黨人氣指數較高的政治新星們，目前成為美方密切觀察的重點，華府想知道國民黨新世代領導人，是否真有本事做到親美和中，又能被台灣人民信任。對於執政的民進黨，因為長年在美經營，執政之後透過政府、智庫和旅美台灣獨立僑團的努力，美方雖不擔心綠營有親中問題，但美國確實不願因為台獨而造成美國利益受損，也因此對於民進黨的潛在候選人們，還沒有決定是否給予信任。

雖然在拜習會後美中高層出現降溫的氣氛，但美國新國會上任之後，抗中議題仍然將會是華府論述主軸，而抗中保台勢必也會成為總統大選的核心議題。藍綠陣營誰能帶領台灣在美中之間取得平衡，為台灣避免因為過分傾斜而引發衝突？接下來兩年，決定的恐怕不只是誰能承擔大位，更決定了台灣是否能持續保有和平的未來！

（作者為美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授）

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