美國情報總監海恩斯說，「儘管中國面臨新冠挑戰，中國領導人仍不願接受西方疫苗。」真是有意思。中國面臨新冠挑戰？美國一邊鼓搗顏色革命，一邊「指示」中國如何應付？而美國教條，就是全面躺平跟西方疫苗。

美國的抗疫成績確實輝煌。至今累計1億人以上確診，109萬人因新冠死亡。而雖然拜登在9月宣布美國疫情結束，但至今每天還是有幾萬人確診，每天幾百到上千人死亡。這就是美國疫苗的偉大成果。

中國現在的困難，不在於無法成功防疫。畢竟各國確診跟死亡的數字擺在那裡。中國的挑戰，是在付出極大的代價，成功防疫，避免數百萬人死亡以後。如何在病毒致死率降低下，逐步降低防疫的強度。如何在保護人民生命之時，讓人民恢復正常生活，幫助社會跟經濟恢復正常運行。但中國並沒有停止整頓防疫亂象、官商勾結、利用防疫犯罪。

結果美國的興趣，除了顏色革命以外，還在疫苗。繼德國總理來中國推銷輝瑞疫苗以後，美國終於不演了。美國情報總監意思是中國疫苗不行，得「西方疫苗」來。

西方疫苗這麼棒，那為什麼確診跟死亡這麼多？有人說，哎呀，疫苗不能保證不感染，只能「降低重症」。可是，Omicron不是本來就是重症率極低嗎？打了西方疫苗跟沒打，數據都一樣很難看。

那憑什麼說重症率低是西方疫苗的功勞呢？而中國這一輪疫情，不是更證明了，在中國疫苗、中醫治療，跟中國防疫政策下，死亡率遠低於美國跟西方嗎？

美國情報總監看不到數據嗎？當然看得清楚至極。問題是，她的目的是認知作戰，是帶風向。是要向中國施壓。除了要中國不得防疫以外，還要逼中國買西方疫苗。

如果輝瑞一劑100人民幣，14億人每人3劑，就是4200億人民幣。好大一筆生意。西方製藥廠對政府的控制能力，我們真的不知道？

更何況，輝瑞這類mRNA疫苗對人體的嚴重危害，疫苗界還沒有定論。不過許多研究，已經讓人驚駭。而且，雖然WHO認證中國兩種疫苗，但美、加跟歐盟，通通不承認中國疫苗，詆毀排斥中國疫苗。

在疫情最嚴峻的時候，如果中國沒有自己的疫苗，沒有中西醫合併治療，沒有成功的防疫政策。在歐美瘋搶疫苗，對中國封鎖疫苗下，中國會死幾百萬人？歐美可是坐等中國死傷遍野，好盛大發動顏革呢！

中國當然讓他們的願望落空了。英國在2020年開始躺平。美國從2021年開始施壓，要中國躺平。一邊自己人民不斷死去，一邊還舔著臉，要中國躺平。

台灣在今年一波Omicron，死了15000人以後，在至今每天死亡幾十人的狀況下，才逐步放寬防疫。讓生活恢復正常，也接受每天上萬病例，幾十人死亡。

大陸根據病毒演化，入境隔離，從14+7，放寬到5+3。這就是科學防疫。因為人口基數太大，醫療水平各地不同。所以，在謹慎考量下，要有序放寬防疫。

更要嚴格禁止層層加碼，跟地方官僚主義。至於利用疫情，造假、犯罪，官商勾結。只要看北京衛健委于魯明，跟一些官員被起訴，就知道大陸的態度。

當然，要嚴查嚴辦，更要斬草除根。大陸要鼓勵吹哨者，給出高額賞金，積極查辦。讓藏汙納垢，發國難財者，無所遁藏，付出十倍百倍代價。更要斬斷疫情的利益鏈，切斷暴利的灰色地帶。

尤其是，外國利用病毒跟疫情，來中國發大財。（作者為作家）

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