台積電在美國亞利桑那州投資的晶圓廠6日舉行首批機台設備到廠典禮，美國總統拜登將出席，載著台積電工程師的飛機一班又一班地飛向美國，這到底是台美共創供應鏈安全的好事，還是掏空台灣、去台化、甚至公然搶劫？

在中美科技戰大打出手後，全球所有強權都發現半導體的重要性，同時也體認到本身的半導體製造能力不足，大部分製造都在亞洲，特別是台灣與韓國，其中台積電又因掌握近9成的尖端製程，而成為各國爭取的對象，更是國人口中的「護國神山」。

台積電此次可說是在美國的壓力下決定赴美設廠，當時說的是5奈米廠，更先進的製程仍留在台灣，不過在設備到廠典禮前夕則傳出將升級為4奈米廠，而且不久後還要設3奈米廠了。

這讓台灣各界逐漸發現有點「不對勁」；如果當初美國因需要台灣的尖端半導體製造能力，而必須「力挺台灣」，但現在透過各種威脅利誘讓台積電去投資，而且是最尖端的製程都過去了，換句話說，美國不必然再「力挺」台灣了。

對台灣而言，這當然是不利的影響，當外界質疑美、日都想半導體「去台化」時，蔡政府官員都強力否認；但美、日、歐要把原先倚賴台灣生產的尖端半導體拿去本國生產時，這不叫「去台化」，什麼才是「去台化」？有立委為此提出質詢，而且連民進黨的英系立委都認為半導體去台化已是「現在進行式」了。

而其中美國的作法最讓人反感，把台積電的技術、人才、智財全部撈過去，有如公然搶劫；更糟糕的是蔡政府百依百順、配合行事，簡直是「被賣了還幫忙數鈔票」，如此的政府，有在乎人民的權益嗎？