二十大後大陸市場開放力道愈來愈大，特別是習近平陸續與主要國家元首會談後，原本劍拔弩張的對峙氣氛緩和了不少。最明顯是中韓關係，習近平和韓國總統尹錫悅會晤，聚焦討論中韓自由貿易協定，並達成在大數據、高科技製造與綠色經濟等領域合作的共識，會後即傳出大陸鬆綁「限韓令」的消息，韓國電影可以重新在騰訊及愛奇藝等串流平台上播放。

開放力道愈來愈大

這個例子清楚說明，保持暢通的對話與溝通管道，是化解嫌隙與誤會的最好方式。大陸積極探索與各國深入合作機會，持續擴大市場開放的舉動，已經做了很好的詮釋。只是，媒體上仍然充斥戴著有色眼鏡的意見與評論。其中，最深的偏見就是慣性思維解讀大陸集體領導制，以為習近平權力更集中後，大陸市場將更為封閉，自成一環。

但這樣的推論並沒有足夠證據，只根據個人主觀意識或刻板印象，套用自己的經驗或思考模式去判斷，往往淪為自說自話，過去30年，每隔一段時間就出現的「中國崩潰論」，已成為笑談。細看習近平主政10年，中國市場對外開放大門，不僅沒有關小，反而愈開愈大。這可以從兩個攸關市場開放程度的指標，商品貿易與直接投資情況，得到驗證。

首先，在商品貿易部分，大陸進出口金額從2012年3.87兆美元大幅成長到2021年6.05兆美元，10年間成長幅度高達56.3%，貿易總量也躍升世界第一。進一步抽絲剝繭，如果只檢視外商投資企業的進出口總額，同樣也可發現，這段期間亦從1.89兆美元上升至2.17兆美元，成長14.8%。足證習近平主政以來，對外貿易大門從未闔上，否則貿易數字不會如此亮眼。更何況，這還是在中美貿易戰龐大壓力下所獲得的成果，更是難能可貴。

其次，就直接投資而言，走勢也跟外貿如出一轍。根據大陸商務部發布的《中國外資統計公報2022》，大陸外資新設企業家數從2012年2萬4934家，成長到2021年4萬7647家，幅度高達91.1%。實際使用外資金額同步增加，自1210.7億美元，逐年攀升至1809.6億美元，不僅成長幅度將近5成，更創下歷史新高紀錄。今年甚至在內外種種不利因素衝擊下，前10月金額依舊年增14.4%，來到1683.4億美元，整年預估可再創新高。

台商不要誤判情勢

從今年上海科創板及深圳創業板IPO盛況，可看出大陸投資市場活力十足。根據彭博統計，截至10月底止，今年中國證券市場IPO規模達到820億美元，足足是美國77億美元的10.6倍。從成長率來看，雖僅微幅增加2.1%，但對比全球與美國IPO規模分別重挫69%及92%，這樣的表現實屬不易。

值得一提的是，今年以來的IPO產業類別，幾乎都集中在5G及6G等次世代通訊、人工智慧、半導體及商用軟體創新與機器人相關等高科技公司，顯示大陸經濟與產業結構調整，確實正在加速進行。背後代表的，不只是資本市場的活絡，更意味「中國製造」逐漸走向「中國創造」，勢必帶來更多新的投資商機。

台商不要誤判情勢，錯過大陸經濟大轉型的盛宴。二十大後，北京清晰釋出對外經貿合作與市場開放的善意，作為過去40多年協助大陸經濟發展要角的台商，想必更能發揮作用，也會有更多揮灑空間。港商與台商是最了解大陸經濟與市場運作規則的外商企業，相較港商側重金融與地產等服務業，台商的強項在資通訊與半導體產品的生產及製造，正是當前大陸經濟轉型的重要方向。

大陸經濟遭遇強烈逆風，對身陷中美對抗風暴中心的台商來說，更要細心解讀資訊，避免因誤判而錯失商機。危機入市，才能抓住經濟轉型與市場開放帶來的投資新機遇。