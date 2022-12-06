2024年總統大選，三主要政黨如何布局頗受外界關注。(本報系資料照)

國際社會都關注台灣這次大選結果，不，正確地說，關注台灣選舉結果的主要是國際反華媒體，而這個結果讓這些媒體有點失語，一時不知該轉什麼畫風。

有意思的是，有沒有主流國際媒體在選後專訪國民黨主席？沒有。

從台灣內部看，大家心知肚明，選民並非表態親中，而主要是嫌惡民進黨的囂張。在兩岸議題上，多數選民希望和平是肯定的，因此至少可說民進黨的激進路線遭到否定。

接下來的問題，就是誰將參選2024總統，以及必然會成為主軸的兩岸議題，參選各方將如何表態？相信屆時，國際主流媒體會重新聚焦台灣政治。

賴清德代表民進黨參選嗎？雖仍是懸念，但似乎八九不離十，姑且將「務實台獨工作者」視為一咖好了。侯友宜會代表國民黨參選嗎？也是懸念，但因為大家不放心公子朱，因此頗有力拱的態勢，姑且也將侯視為一咖。柯文哲，必選，但是否以總統參選人身份參選，端視國民黨推出什麼人選。

有藍營名嘴拿個人聲譽擔保公子朱這次不會參選，而會力拱最有可能勝選的人，哦是嗎？我為名嘴捏把冷汗，畢竟為政客做擔保風險可不低。名嘴另外篤定地說，盧秀燕絕不會選。那麼，如果侯友宜不選，還有誰？啊對，趙少康，羅智強也都表達過參選意願。

不同人選在兩岸議題上的拿捏，應該是有差別的，現在還說不準誰會如何表述，但萬變不離其宗的是「和平」，或許還能向前推一步「和平對話」，以作為藍營的兩岸訴求。

在一切都還未定的此時，我可以很有把握地說，「和平」將是廢話，是前提，是不需要討論的總路線，因為綠營與柯黨也會訴求和平避戰，各方差異只會顯現在追求和平的「方法」。

所謂「方法」，大概不脫兩種，其一：沒有自我防衛能力，就沒有和平。其二：給出兩岸對話時間表，促進和平。前者是假和平訴求，後者才可能是真。持此兩種方法論者，無論參選者是誰，肯定都會先尋求美方的同意。而美方呢，原則上都會默認，但提出「對話具體時間表」這部分，端視明年中美關係是什麼狀態。

為什麼和平訴求與兩種方法，美方都會同意？因為美國絕不會允許台灣訴求武力對抗，就算要尖銳以對，力度也取決於美方，而非台灣，所以「和平」也是美國要求台灣在兩岸議題上的態度。

方法一強調的「自我防衛」，有利美國軍售，以及美國兩黨作秀，甚至具有需要時掏空「和平」的功能，美方當然會同意。

方法二強調的「對話」，有利於美方在台海議題上操弄偽善文宣，亦有拖延現狀的功能，美方也會同意。事實上，在中美對抗最激烈的時候，馬前卒蔡英文也訴求過兩岸對話不是嗎？不過，考慮到「拖延現狀」，因此「對話具體時間表」對美國是比較敏感的。

以上分析換言之，藍綠白都不會拋出美國爸爸不認同的兩岸訴求，但不能排除有參選人會企圖打擦邊球，以與對手區隔。決定勝負的關鍵，有可能就在於擦邊球。

在野黨必須回答的是：贊不贊成美國武裝台灣？贊不贊成美國挖走護國神山？贊不贊成台灣政策法？贊不贊成「台美21世紀倡議」作為圍堵中國大陸的一員？贊不贊成禁萊豬？贊不贊成禁核食？贊不贊成半導體供應鏈「四方」與中國大陸脫鉤？贊不贊成美國會議長(或地位相當的大咖)訪台？贊不贊成兵役延長？贊不贊成不對稱作戰之派出所也要儲存軍備？

以上都是民進黨「壓單邊」的立場，「務實台獨工作者」為解除美方疑慮，恐也必然勾「以上皆是」好表忠。既如此，在野黨如何在不觸怒美國的尺度上，與綠營做政策作區隔？

本屆國民黨黨中央基本就是「美國順民」，因此以上答題都不太容易勾「不贊成」，這就是為何我們不放心公子朱。事實上，侯友宜恐怕也不會偏離順民路線，一個「不贊成」都不會勾，只想打模糊仗，並一天到晚將「中華民國」掛嘴邊，以此作為表面區隔。

我認為，怯懦的藍營，會在不得罪美國的尺度上，強調「兩岸對話」來與綠營區隔。但賴清德也不是吃素的，強調「兩岸對話」他也會念，反正說說而已又不會掉塊肉，而且鐵粉壓根不信賴清德會真與對岸對話。

希望藍營用行動證明我是錯的，明確表態拒絕「台灣烏克蘭化」，「半導體去台化」，「炮灰式的不對稱作戰」，「沒有台美FTA卻要承諾一堆有利美方的倡議」，「挑釁十足的軍事援助」，「延長兵役」，「民兵，類民兵，有點像民兵」，「美國會議長訪台」等等這些負面表列。

在正面表列的部分，空談「兩岸對話」說了等於沒說，人民應知道具體時間表，說了就要做，要做就要有成果，別搞假動作拖延時間。也不要空洞高喊中華民國，請從美國手裡拿回中華民國的自主性，尤其是兩岸議題的自主性。

無論是負面表列或正面表列，以往，至少在馬朝，都沒這些問題，可不是什麼「深藍語境」，國民黨若連馬英九時期都回不去，誰參選又有什麼差別？誰當選又有什麼差別？

當然會有國民黨人認為，以上一切，只能做不能說，要先選上才有意義，請不要自欺欺人，選前刻意不表態，等選後再做，只會被美國爸爸修理得更慘，屆時又是一堆藉口掩飾「不能說也不能做」，那只有更難看。

至於柯黨，舉凡國民黨不敢說的，都是給柯文哲表現的機會，我竊想的「藍白合」，不是貌合神離的表面合作，而是「白電藍」式的搶票求進步。不是因為柯文哲藝高人膽大，敢言藍營所不敢言，而是柯黨包袱小，打擦邊球，甚至直接懟美，會失去的東西很有限，收穫卻可能是巨大的。

如此說來，若國民黨參選人的訴求太接近綠營，或故意打模糊仗，那麼柯文哲就會分走藍營票，因為藍營支持者大都反對以上負面表列，並期待出現真正的兩岸對話。

因此，光是細想，就知道明年選戰對在野黨而言一點都不輕鬆，相對地，在兩岸議題上，綠營只需要「蔡規賴隨」即可。成本差異如此巨大，綠營自然不會讓藍營轉移焦點到其他地方，而會針對中美台日四邊關係大做文章，集中猛攻，邊緣化其他議題。

誠然，國民黨仍有機會在綠營執政出包的議題上尋求突破，但這也不代表在兩岸議題上可以稍有輕忽。

「沒有自我防衛能力，就沒有和平」，應該是綠營會主打的概念，在野黨很難否定，想尋求突破，就應在「防衛」政策上有自己的主張，而不是完全同意美方的做法，尤其，大家心知肚明，年輕人根本就不想當兵，更不想打仗，若票投國民黨還是得當一年兵，那選國民黨幹嘛？

相信藍營現在沒人敢太樂觀，明年的變數之多，恐在意料之外，在關鍵的兩岸議題上，國民黨的防禦體系吹彈可破，更別說攻擊體系了。

所以，下架民進黨，還有萬里路，在兩岸議題上毫無著墨的侯友宜，可不是必贏，也不見得能邊緣化柯文哲，只有笨蛋才會洋洋自得。（作者為自由撰稿者）

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