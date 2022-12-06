台灣大選之後，仍然一片混亂，人民看不到美好的明天。先蔡英文殭屍般的道歉，好像人民沒有支持，非常對不起他與民進黨。他為什麼不想想「這是一場人民的造反成功」。

現在這位跛腳的領導人，仍然只顧著自己的權位，本應立即下台的蘇貞昌，而蘇貞昌舔不知恥地仍與蔡英文狼狽為奸。誠如他們黨內的王世堅說：「臉皮夠厚，誰也趕不走。」

再來，蔡英文還想一錯再錯的把抄襲論文的鄭文燦拉到身邊來，承擔大局，妄圖鞏固她跛腳的頹勢。人民對這樣的政府會有信心嗎？

台灣人民看出了蔡英文沒有一絲絲的反省。台灣民意基金會的董事長游盈隆痛斥，民進黨如今已陷入全黨擺爛，一個政黨在政治市場中擺爛。交易中就呈現「大老復辟」的「二流常態」，他預警的民進黨將在敗選中永恆的輪回。

「絕對的權力，絕對的腐化」，「權力使人漸漸喪失溫厚善良的美德」，放眼今天的民進黨，還在罔顧道德和良心你爭我奪權力和地位，有誰真心的在面對民間的疾苦，為人民服務？再看看屏東的選舉糾紛，人民已在地方怒吼，明明開票有瑕疵，卻抵死不認，垂死掙扎，連選委會都還昧著良心視而不見，試問人民看得下去嗎？

從假博士、抄襲論文，到今天台北市立委補選，還推出一個與黑道千絲萬縷的吳怡農，真是上下交征利，恬不知恥。正如游盈隆悲歎，這樣子的生存危機已比黑金問題更加嚴重。

最近「護台神山」台積電已經被強移美國，台灣的兩黨也都「親美」，而且主張買武器抗中，毫無「和中」的規畫和聲言，而蔡英文最近還妄圖仿效李登輝去美國，她在尋求美國的安慰、保護和支持嗎？

2024年，不論是賴清德或是泛藍中推出了「獨台」的人士上台了，但是只剩下這1年多的日子裡，而且距離2027也近了，台灣人民幾乎看不到美好的明天，甚至看不到未來，台灣已淪陷在抗中泥沼的「四面楚歌」中，我老人家大膽的預言，台灣的變數將越來越大，必會讓中國大陸的統一行動，更加速地向前推進。（作者為前立法委員）

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