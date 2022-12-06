民進黨在此次九合一地方選舉遭到重大挫敗，證明持續以「抗中保台牌」打選戰已不被選民認同；連南部綠色鐵票區也嚴重鬆動，極可能是農民在兩岸關係惡化、水果出口日益艱難下的務實反應。也因此，調整兩岸政策，積極為農業尋找出路，可能是民進黨避免進一步「翻船」必須考慮的要務之一。

偽善雙標 企業受重傷

長久以來，民進黨慣用「抹紅」方式，將競爭對手打成「中共同路人」，只要將對手打成忠誠度具有「瑕疵」，即可坐收漁利。此次九合一選舉時，民進黨候選人卻屢遭對手如法泡製綠營的手法，媒體以迴力鏢形容這種「種惡因，得惡果」的尷尬。例如，國安會秘書長顧立雄服務的萬國法律事務所，就在顧擔任資深合夥律師時，去對岸福州經營事務所，賺大陸的錢。民進黨桃園市長候選人鄭運鵬，在2008年敗選後成立媒體公司，到對岸和三大國營電信公司洽談生意。他向對岸申請專利的申請表上，更大剌剌填上「中國台灣省」，也在廈門大學台灣研究院進行演說，體現「兩岸一家親」。對照韓國瑜訪問香港時，進了中聯辦拜訪就被綠營猛扣紅帽，凸顯了綠營的偽善和雙標。

政治上如此，經濟上亦相同。國內企業迅速學到這種招式，只要競爭對手造成威脅，即設法塑造對手為「紅色企業」，讓對手一招斃命或遭到重創。例如，衛福部全力捍衛的國產高端疫苗，被爆出第二期試驗是找「中資」企業處理，更是件「轟動武林，驚動萬教」的尷尬事件。對照當時東洋要進口對岸復必泰代理的BNT疫苗，卻被綠營百般刁難的往事，高端卻可以去找一家中資進行二期試驗，簡直是匪夷所思。但綠營卻還是臉不紅、氣不喘地繼續「雙標」，高端承認該合作企業為中資，但專案是由台灣團隊獨立執行。衛福部繼續護航甩鍋，稱該合作公司是合法立案的公司，高端必須為試驗數據的品質和完整性負起全責。

這又是一個迴力鏢射到自己的案例。高端二期試驗找了中資，比復必泰嚴重太多，但衛福部說只要「合法設立」、高端願意「負責」即可。難道復必泰不是合法公司？輝瑞不需為BNT疫苗的安全負責？爆料委員說得好，若衛福部堅持疫苗為重要戰略物資，不能讓對岸碰到，那麼二期試驗就有如一部我國研發的戰車，卻委由敵人測試驗收，衛福部還認為沒問題嗎？這些案例正可凸顯綠營「抹紅」之離譜。

開放陸資 強化競爭力

事實上，政府對「中資」的認定和准駁，早已超過合理必要的程度。如此下去，將產生許多意想不到的後果，傷害台灣競爭力，嚴重妨礙台灣發展。媒體報導，中國大陸對外直接投資存量連續5年排名全球前3名。試想，對岸對外投資持續提升，在各領域居前的國際企業都會在對岸投資企業。當台企要國際化或區域化、找國際企業合資時，排除陸資可能就排除了成功機會。而在台灣境內，排除陸資也會讓競爭減少從而降低競爭力。類似事件已發生多次。5年前，蝦皮購物被競爭者檢舉為中資，差點退出台灣市場；兩年前，各方在爭奪大同公司主導權時，中資之說也甚囂塵上。中資與否，已成企業競爭手段，而非國安所繫。

《大陸地區人民來台投資許可辦法》公布於民國98年，其認定「陸資」是直接或間接持有股份30%以上者。目前已過了13年，若繼續維持這個定義，會大量排除兩岸合資來掌握國際或大陸市場的機會，製造業或許可以承受，但已發展遲滯的服務業，競爭力將越來越弱，薪資成長遲滯，大量受雇者更難有發展。

修正放寬《大陸地區人民來台投資許可辦法》刻不容緩，必須將其限縮於真正有國安疑慮的行業。兩岸經濟也必須進一步交流和合作，才有機會在激烈的國際競爭中勝出；否則，在台積電被美、歐、日「掏空」之後，台灣經濟大概就會在「抹紅」威脅下抹死自己。