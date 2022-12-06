美國卡特中心創辦的「中美印象」網站，日前披露布魯金斯學會高級研究員何瑞恩分析指出，管控美中大國競爭的起點，應是「承認誰也不會投降的共存事實」。

何瑞恩是歐巴馬政府的白宮國安會中國事務主任，他認為管控美中競爭關係的起點，應是幫助美國人建立一個思考新美中關係的框架，且前提是美國不應建立一個「期待中共會崩潰的競爭策略」，需接受雙方共存的現實。

何瑞恩表示，美國過去至少有過兩次大國競爭，即二戰與冷戰，美國都獲勝。但他說，「如果覺得我們一定會在與中國的鬥爭中取勝，我想這是對中國的性質有所誤解。」何瑞恩還強調，美中有各自的國家身分認同，如果兩個大國處於衝突之中，對世界將有毀滅性的影響。

最近一陣子，特別是在拜習會後，中美原本緊繃的關係突然轉為緩和，雙方官員互動頻繁，氣氛也相當熱絡，我曾指出，這是中美各有各的理由，希望台海能有一個短期的穩定，完全不保證這個短期過後是否還能繼續穩定，這只要看國際各方都還在高度關注台海形勢就足以證明。美歐對話聯合聲明關切北京挑釁台灣；美法元首聯合聲明也首次提到「維持台海和平與穩定的重要性」，足見整個形勢是外弛內張。

何瑞恩作為一個美國的中國專家，能對中美關係矛盾的本質提出前述論點，很不容易。在我印象中，這恐怕還是美方第一次願意面對雙方必須共存的現實，且主張美國應建立一個思考新美中關係的框架。從最早的「中國崩潰論」到後來的「中國威脅論」，再到近年的「遏止中國論」，折射的都是美國面對中國強勢崛起的不安和焦慮。然而隨著從歐巴馬開始，繼之以川普再到拜登，持續對中國施加的越來越大、甚至無所不用其極的壓制，顯然收效甚微，甚至在台海中美還正在步向戰爭，難免讓美方在不安、焦慮之餘，更增添了一份恐懼，何瑞恩所謂「毀滅性的影響」，並非無的放矢。

關鍵在中美兩強如何才能「共存」。中美在新世紀的博弈無疑是全方位的競爭，從貿易、產業、科技、人才，到軍事、太空、地緣，再到話語權、價值與體制，幾乎是全面交鋒。

但進一步看，所有的博弈、競爭或鬥爭概分兩類，其中絕大多數為「非零和」性質，即雙方不必然非鬥到你死我活不可，如貿易、產業、科技，甚至價值與體制均是，僅少部分，或嚴格地說，只有在地緣相關的台海，才可能是唯一的「零和」矛盾。何瑞恩看來是有意無意地迴避了這一點，但要尋求中美「共存」，卻繞不開這一點。

台灣，無疑是中美矛盾關係中最大的，甚至是唯一的「結」，但換個角度看，卻也是化解中美矛盾最大也是唯一的「解」。這個「結」既然是「零和」的，對美國而言，這個「解」坦白說並不容易，這就需要美國哪怕再不情願也得接受中方「太平洋足夠大」的論點，在西太平洋做出妥協與讓步，形勢比人強，這就是現實；一如蘇伊士運河之於當年的大英帝國。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）