九合一大選結束已近兩周，勝選的縣市首長們正積極籌組俗稱小內閣的執政團隊；然而，對於經歷「變天」後上任的縣市首長來說，另一個難題是，如何從不同政黨的前任執政者手中順利交接，特別是在大選期間就傳出各種弊案的桃園市、新竹市和基隆市等，新任首長要如何充分掌握市政的必要資訊，並清查弊案，未來是不小的挑戰。

從當選到就任，新任市長只有不到1個月的時間可以仔細盤點市政必須交接的事項，如果遇到前任市長基於政治考量或存在認知差異、管理散漫等因素，在交接時「留一手」，對繼任者來說，就會造成很大的困擾，甚至導致後續施政的困難。

新當選台北市長的蔣萬安日前率交接小組，與市長柯文哲討論未來市政事宜，柯團隊列出了24項市政交接項目，看起來洋洋灑灑，但市議員游淑慧卻點出有5大要點柯團隊並未列出，其中就包括柯文哲向來最自豪的財政紀律問題。游淑慧認為，柯市府並沒有將社宅計畫超過650億的舉債列入，如此巨額的隱藏負債，如果蔣萬安團隊未能事前掌握，肯定會影響未來的施政計畫。

而外界更關切的是，選前就已爆出多項弊案或疑案的綠營3縣市——基隆市、桃園市和新竹市，是否會把與爭議相關的事項列入交接項目，讓繼任者有機會了解來龍去脈。

這次九合一大選，民進黨全力猛打在野陣營推出的市長候選人，特別是爆出棒球場預算3級跳，但多項設備卻不堪使用的新竹市，和八德運動中心羽球館天花板崩塌登上CNN新聞的桃園市，民進黨更是使盡洪荒之力、無所不用其極地圍剿在野黨候選人，到了不合理、不合比例原則的程度，讓人高度懷疑在這2個城市執政的民進黨之所以這麼害怕失去地方政權，難道是因為8年下來，已經累積了太多不可告人的秘密，擔心一旦「政黨輪替」，醜聞甚至弊案就會被掀出來嗎？

對接任者而言，選戰期間爆發的弊案疑雲，不能因為已經取得執政權就不了了之，畢竟選民之所以將票投給你，就是希望換人之後，可以把傳聞中各種不堪聞問乃至於違法的事情調查清楚，並進行必要的處置，還給市民一個乾淨的市府。因此，張善政可以用佛系方式打贏選戰，可千萬別用佛系態度面對桃園市長鄭文燦所遺留下來的各種問題，否則就對不起選民的託負。

此外，新竹市長高虹安甫一當選，臉書粉專「Wecare新竹」就宣布成立，且誓言要「努力贏回新竹」，一如當年綠營側翼對付高雄市長韓國瑜的手法，而親綠媒體更加碼爆料所謂助理費案的滅證內幕等，繼續把高虹安往死裡打的企圖十分明顯。但高虹安沒理由因此滅了志氣，民進黨越是如此用力攻擊，就越顯得失去新竹市是其不可承受之重，其中究竟有什麼隱情，新竹市民有權利知道。

若施政真有問題，前任執政者必然會想盡辦法隱藏相關事證，新市長們務必要仔細謹慎處理交接事宜，讓有經驗、熟悉市政眉角的人加入交接團隊，好好把關。（作者為資深媒體人）