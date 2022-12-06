台灣歷經30年政治民主化與民主社會化，政黨政治與代議政治愈趨成熟，也讓舉國上下都有為國舉才的權利，寶島台灣政治菁英輩出，致令國際刮目相看，而這些為官主政者的影響程度，已在近年來政黨輪替、新科政黨成立及選人不選黨的印證下，得到完整詮釋；各行各業要能百家爭鳴、萬眾齊放，除了自身循規蹈矩奮發向上外，政策制定推動亦有推波助瀾之效，而是項工作皆須透過前述這些民意代表來執行，方能事半功倍達到眾所期盼的結果。

對比今昔的選舉制度其實並無太大差異，唯獨過去針對選務整體規劃較無統合及全般性規劃，導致社會氛圍時不時瀰漫著「又要選舉了！」的頻繁現象，直到2012年第13任總統及第8屆立法委員選舉合併後，才讓這個民主運動有了現況平均2年一次大選的局面。

雖然民主選舉進程已有十足進步，也讓人民擺脫過去成天到晚煩躁的投票行為，雀屏當選、擄獲選民芳心的候選人，為不辜負鄉里期待，無不全力以赴深耕經營、為民喉舌，卻常面臨如有更高階的人事運用，或是自家政黨的任務賦予，必須離開現職時，就會被掛上「自私、落跑」的枷鎖，更會被帶風向的直指背棄選民的期待，想必當事人應是百感交集、啞巴吃黃蓮有苦難言，再用另一邏輯解釋，舉凡政治人物，有哪一位不是背離了當初學以致用的職志呢？醫師棄杏壇從政（賴清德、柯文哲）、教授棄學子參政（蔡英文、陳明通），是否都要用「背棄」來混為一談？

本次九合一大選落幕，新科台北市長蔣萬安所留下的一席立委（中山、松山），朝野兩大黨皆已推出候選人，代表國民黨領銜出征的議員王鴻薇之前即預料，敵對陣營會操作上開烏賊戰術，縱使提早宣布不參選聲明，仍被黨內先進、同志架上了補選戰車，隨著幾天下來輿論褒多於貶，讓民眾更清楚透徹選賢與能的真諦。

王鴻薇在九合一大選前，就是以學術倫理的角度，把林智堅等人一鍋掀，讓沉淪已久的高等教育再受重視，現況連桃園市長鄭文燦都中箭落馬，網友更戲稱敗選的鄭運鵬、林智堅及鄭文燦等三人乾脆「桃園三結義」，並標述「不能同年拿碩士，但願同年變學士。」民進黨一連串的黑歷史一一浮現，代表人民監督政府的民意代表不就是要像王鴻薇這般「強悍又溫柔」，倘若從政者都能揪惡不分大小、服務不分南北，哪有背棄人民一說，當王鴻薇昂首闊步踏入立法院，將會是選民另一個寄與厚望的嶄新開始。

戰士沒有選擇戰場的權力，尤其是戍守國家、人民權益的政治工作者更要義無反顧，何況吳怡農也不是省油的燈，帥氣瀟灑、顏值擔當，背後還有吳乃仁出謀劃策予以加持，藍軍一定要團結，勝不驕，絲毫不能鬆懈，力挺最強候選人成為最佳當選人，正向的理念不應僅局限在補選區域內，應渲染至全國各地，拋磚引玉的一着，就像19路棋盤的對弈，任何一手都影響深遠，也必將決定未來的結局。（作者為台灣青年聯合會理事長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※