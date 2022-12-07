1946年6月10日美國《時代》雜誌標題「This Is the Shame！丟掉台灣真可恥」。

「台灣民眾對美國人說：『你們對日本人真仁慈，丟給他們原子彈，卻丟中國人給我們』」。

您看看，當時台灣人是如何厭恨中國人？這是美國人說的呢，不會錯吧？

當時美國駐台副領事，後來的台獨教父喬治柯爾（葛超智）還說：「台灣人雖然遭到機槍及達姆彈（極高淺層殺傷力極大的擴張型子彈）的攻擊，但仍未使用武器。台灣人正在武裝，以應付未來的動亂。外國人社群未遭侵擾，而美國的名望顯見於街頭。美國台北領事館並做出結論，若政府未能信守承諾，全島將陷入無止境的衝突中。」

這段有如鄭文燦「引用文獻」的話，是72年後，民國107（2018）年2月22日，國史館館長吳密察，召集了台灣文獻館長、高雄市歷史博物館長、中研院台史所教授等，在「解密，國際檔案的二二八事件」新書發表會上所講的。

當時中國國史館，已經變成了反中、仇中、扭中、去中的「政戰管」。

台獨報刊立刻以要聞刊布：「228事件 美國檔案：陳儀部隊用達姆彈攻擊台灣人民。」

這種概念發揚下去，就是台灣人死20萬，死光光，打到只有一根掃箒，也不肯接受中國暴政統治。

怕什麼？台灣人不是嚇大的，烏克蘭都已死了10萬人，還不是挺住？

過去70多年，台灣被「中據」，太可怕痛苦了，「日治」時代日本人活得多好，可惜被美國人毀了，但美國人射後不理，沒有接管台灣，反交給了中國，什麼「開羅宣言」這玩意，是國際歷史的大誤，造成了極壞的結果。

「被出賣的台灣」，正如國父「葛超智」所嘆的，台灣人就為此在奮戰獻身。228時就提出「託管」，未成，努力這麼久，必要獨立建國，然後再看能不能歸殖美國，達成第51州的夢想。

確實，這些真正效忠「葛父思想」的台灣省的遺民，早組織了「美國51州協會」，他們也成功了幾天。2014年，77，這是日本人被迫「暴支膺懲」，不幸敗戰，失掉台灣痛苦恥辱的日子，這個「51會」去攻打中國台灣省政府，占領之，也為了省政府任用了「高級外省人」，大大傷害侮辱了台灣人心。

那次的占領為時3天，雖未入美，沒能達成像「台灣民政府」可發售美國簽證的目的，但仍算做了主權宣示，升起了國旗......。

最後，他們還是成功了，台灣省在4年後終於被廢掉了，這個「被廢掉的台灣」又馬上轉型為「被奪回的台灣」。

這就是我以前說過的：「這「廢」掉與我談228有關，被廢省是因宋楚瑜和我，他起了頭，我結了尾。其根源就是台獨和228時的美國人的想法。這也與打破瓷盤（broken china）的故宮院長吳密察，在「國史館」時翻出來的史話：「達姆彈」與「日本文化清洗」有關......。」

談回現在，這種要回歸美日的夢想，一直煎熬著台獨，「周邊有事」就是台灣有事，連烏克蘭都雖遠必親。這就是蔡英文最喜歡講的「我們與你們站在一起。」，「台灣撐香港，我們守台灣」......，這些讀稿機最常顯示的話。所以才有曹興誠的「黑熊部隊」，罵中國是「匪」；還有原住民曾聖光去作烏克蘭傭兵，義無反顧的投入那死十萬人的絞肉機。這也就是台灣人在國家戰敗後，寧願像祖國般吃原子彈，也不願受中國人統治的精神、骨氣、勇氣。拍斷手骨顛倒勇。

曾聖光不是為錢賣命，是為守護台灣的自由價值而死。所以他被「原民會」主委夷將.拔路兒，頒授「原民一等獎章」。

有人讚他為台灣國的「賽德克巴萊」，不過這樣講，有些怪，因為「賽巴」是抗日而死的，該說他是新亮的「紗韻之鐘」，這才比較對格符節。

可是，有點一直說不清，搞不懂的是，為什麼台灣的人，一年前還是日本人，後來歡天喜地說是中國人的，怎會這麼恨中國？僅僅半年，中國還來不及殺人，貪污也得有個時間搞清楚東西南北啊，怎麼這麼快，台灣人就從愛轉恨？

拿美國日本來對比吧，僅僅一年前，5月31日，一個中午4小時，美國就在台北炸死了3000人。1943年11月底，從新竹開始的感恩節轟炸，美國人在台炸死了6千人，太平洋殺掉了3萬台灣皇軍，這太殘暴了吧？那怎麼這麼快，台灣人就由恨轉愛？是愛民主自由、普世價值？愛到要吃原子彈也甘心。

還是，這是民進黨喜說的：「這就是愛情。」

對前祖國日本，50年來，當初為了要作中國人，拒絕日據，堅決要做「清國奴」，不接受「馬關條約」界定的新國際關係，因此被日本殺掉了幾10萬人，有說40到50萬的，都說痛恨日本的統治，那怎麼又會這麼快的華麗轉身，又回復崇拜日本，歌頌大和日治？

這個原因，在那個「解密，國際檔案」發表會上，吳密察「根據文獻」，講出來了美國人，也就是教父葛超智的說法：

「時序回到1945年中國對日作戰勝利並接收台灣過程，美國駐台陸軍戰略情報組也在當年10月提出一份情報報告說，諸多案例說明中國士兵的紀律渙散及搶劫行徑。例如有30名隸屬基隆75師222團的士兵，強行進入數戶民宅，搶走衣服及珠寶首飾。他們又從被叫來平亂的8名日本警察及若干憲兵處偷走手錶、皮夾、皮包。

隔年4月美軍情報人員也蒐集許多街頭巷議內容，一位40歲車伕就說：

把這些中國傭兵官員趕回去。他形容日本政府就像一隻狗，它會吠會咬，但可以保持和平跟良好秩序。中國政府就像一隻豬，只會睡跟吃，但對任何人都沒有好處。」

可誰也沒有料到這些支那豬，官逼民反，在短短的9個月後，竟會吠會咬，還用達姆彈......。

這故事到今天還沒完沒了，文獻早已公布，但真相還在找。

【未完待續，郭冠英專欄每周三刊出】