主計總處上周召開國民所得評審會議，估計今年台灣每人GDP是32,914美元，明年為32,700美元，在被詢及台灣是否如國際貨幣基金（IMF）所言將超越日、韓，主計長朱澤民表示，根據主計總處的資料，今明兩年都不見得會比日、韓高。

台灣會超過日、韓是今年10月IMF的預測，本來和主計總處無關，不過，朱澤民10月下旬在立法院答詢時曾表示：「今年台灣每人GDP應該是可以比日、韓高，只是金額是否如同IMF估算得那麼高，不敢肯定。」

也因此，上周朱澤民一席每人GDP不見得會比日、韓高的談話震驚四方，各報皆以「主計長改口」下標題。我們雖肯定主計長的誠實，但也要指出先前主計長的貿然談話實在不妥，主計總處為我國最高統計機構，而主計長為最高統計機構首長，短短一個多月說法變來變去，必然會影響外界對政府統計觀感。

事實上，台灣的每人GDP得以在IMF預測中居於領先，非僅受惠於新台幣匯率貶值較小，更關鍵的是IMF把台灣今年的GDP由4月預測的23.3兆台幣，大幅上修至24.2兆台幣，這使得我國每人GDP得以在下半年匯率貶值的情況下，仍達到35,513美元，而一舉超過日本的34,357美元、韓國的33,591美元。

然而，台灣今年的GDP能達到24.2兆嗎？主計總處應該比誰都清楚，8月主計總處的估計只有23.0兆，日前更已下修至22.8兆，兩相比較，IMF的估計可說是遙不可及。眾所周知，每人GDP等於GDP除以一國總人口，看到IMF高估台灣的GDP，主計總處應該心知肚明，台灣今年是達不到IMF的預測35,513美元，如此，自然就不可能贏過日、韓。我們不知道文官是否有就IMF的預測，提供分析給主計長參考，若沒有，日後再遇到相關國際上的預測，應主動提供簡要分析，以避免首長判斷失準，而影響政府統計公信力。

主計總處上周公布的每人GDP，不但讓主計總處尷尬，也讓國發會靦腆，當10月IMF發布這項台灣超越日、韓的好消息不久，國發會也發文表示：「IMF預測台灣人均GDP將贏過日韓，成為東亞第一，這是因為台灣近年在國際變局下展現強大韌性，成長動能已產生結構性翻轉，…，新台幣相對美元匯率，也較日韓更加平穩，顯示台灣經濟基本面良好。」這篇文字如今還在臉書上，讓人望之不禁啞然。

長期以來，不論誰執政，相關部會看到好數字就四處宣揚，惟恐天下人不知，而看到壞數字就低調不語，甚至加以隱藏，惟恐被人發現，有時甚至調整統計方法、改變發布方式、廢掉相關調查等等，這樣的事例數不勝數，可謂罄竹難書。此一數字觀，源於高層，下達於文官，隨之揣摩上意，報喜不報憂遂成常態。

想想，過去我們IMD競爭力排名只要一升高，從總統府、行政院到經建會，哪個不敲鑼打鼓開記者會加以宣揚？而只要排名一下滑，則各級官員便默然不語。再如，這幾年我們常聽到政府首長宣稱推動中的五加二產業，其產值這個也破兆、那個也破兆，全都成為兆元產業，然而迄今五加二產業一直沒有行業標準分類，沒有分類自然無法準確統計，無法準確統計又如何知道其產值變化？而且，所謂產值是指生產總額？是生產毛額？還是生產價值？從未講清楚過，此三者差異甚大，如此把兆元產業掛在嘴邊，而不明白其定義，不明白其統計屬性，無非就是要宣揚政績，這顯然與統計的初衷背離，這樣的數字觀，大有問題。

七年前，總統馬英九談及自己政績時，迭遭蔡英文諷為「數字總統」，蔡英文當年表示，自己絕對不要做一個數字總統，又說：「數字只是施政者的參考，而非政治追求的目標，若只見數字而沒有看到人民感受，那樣的政府就是令人民失望的政府。」

蔡總統這席談話，字字鏗鏘，應書之以文，表之以框，掛在各部會首長辦公室，以之惕厲各級文官，並以之警戒各部會首長，如此各部會、各級文官才會養成正確的數字觀，有了正確的數字觀，非僅有利於政府施政，也會贏得民眾的信任。

「草螢有耀終非火，荷露雖團豈是珠」，人編出來的數字是螢是火？是露是珠？有時不易分辨，然而或遲或早，終將大白於天下。從這次每人GDP戲劇性變化，迭遭外界嘲諷，各級政府官員都該回想一下七年前蔡總統這一席數字觀的談話，並以之改正報喜不報憂的官場文化，果能如此，則蔡總統對政府統計的貢獻大矣。