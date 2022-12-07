近期台積電等科技業大舉東進美國，引發「供應鏈去台化」疑慮，中華徵信所（簡稱CRIF）分析得失。圖為台積電美國亞利桑那州鳳凰城廠區。（中央社）

台積電在美國亞利桑那州投資的晶圓廠本月6日舉行設廠安機典禮，蔡政府也排了幾位高官赴美，共襄盛舉。

說白了，蔡政府把台積電送到美國，就是典型的「賣台」！

或許綠網軍側翼會說，台積電在美國，是台灣之光，科技人才、工程師都是台灣人，技術不會外移。

這根本是睜眼說瞎話！

回想當年許多台灣電子、網通業到對岸去設廠，也是用了台幹，以為如此便能掌握核心關鍵技術。但是經理、工程師、工人還是得用當地人，來降低營運費用。

筆者當年服務的電子公司，曾經在南京設立了手機研發中心，2、3年下來培養了數百位手機研發人才，從軟體、硬體、工業設計，都是台幹手把手地教會當地人。但2、3年後，大陸本土的手機業者，在周五下班時，就開著巴士到公司門口接人，送去他們位在浙江的公司參觀，依職務的技術含量，薪水增加1至3倍，甚至包括提供免費宿舍。

這些優厚的條件，把台商培養的工程師及研發人員，全部挖走了，很快他們也能開始設計生產同款手機，用更低的價格打擊台商。

這個前車之鑑告訴我們，美國國內其他幾家半導體廠，難道不會派人去台積電亞利桑那廠申請工作，臥底幾年學習關鍵生產及品管技術，幾年後再回到原廠，用更低的價格、更先進的技術，與台積電對著幹？尤其是國防工業用的半導體，軍方會優先採用美國本土半導體廠，還是使用台積電？

蔡政府號稱是「抗中」，其實是在「賣台」；號稱是「親美」，其實是在跪著「舔美」，祈求美國大哥保護執政黨不被中共整鍋端。因此大哥有啥要求，小弟一律來者不拒。

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