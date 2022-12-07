北京若發動武統，習近平必然認為中共勝券在握，由於要負責戰後規復作業，所以不管是手段或目的，都會是「目標有限、傷害有限」的有限戰爭。這段日子與朋友討論這話題，某些人質疑我的觀點。好比說中共的保證──《反分裂國家法》第九條，武統時北京當盡最大可能保護民眾生命、財產，以及相關利益──可以相信嗎？也有朋友悲觀地認為，武統不打則已，打起來台灣必會成為一片焦土。

對於類似質疑，我的感想如下：

一、 中共施政的一大特色是「計畫性」，特別是重大事件，幾乎都依據事先擬定的計畫「按部就班」地推動。所以與中共打交道，首應找出北京頒布的相關法令，接著要仔細研讀裡面的條文。固然防人之心不可無，但即使不信任中共，也應想方設法從相關法令條文中找到突破口，而不是一昧地拒絕，全盤否定與對抗。

二、 中共實行的不是民主選舉制，不會面對選舉後因為政黨改變，導致整個執政團隊跟著改變的情形，相對而言「政策延續性」較高。

三、 只要北京抱著必勝的心情發動戰爭，統一後台灣的「國家資產」，好比戰機、戰艦、坦克、機場、港口……，都屬於中共所擁有。因而只要不危及戰爭目標，何須把「自家」打爛？

當然，再美好的作戰計畫也趕不上戰場千奇百怪的變化。「可能性」是機率的高低。假如你認為武統會是一場有限戰爭，戰時避難就不會太複雜，只要認真準備，便可能避免無謂的損失。反之，如果認為戰後台灣必成為一片焦土，從此刻開始你應竭盡所能盡早移民；因為就現今世局來看，問題已不是武統「是否」會來，而是「何時」會來。

（作者為海軍前艦長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※