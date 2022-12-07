「不管黑貓白貓，能抓老鼠的就是好貓｣。現在泛藍人士把蔡英文當成老鼠，必欲去民進黨而後快，誰能把它徹底消除，誰就是泛藍共主，會全力擁護他。目前，部分藍營人士看好郭台銘，認為郭具有這個實力，所以想押寶他。

問題是，2020的總統大選，也讓藍營人士寒透了心。國民黨百般優渥郭台銘，恢復他黨籍，讓他有資格參加黨內初選，事先雙方也約定，誰出線，落選的就全力支持入選者。但郭董不按牌理出牌，初選失敗立即翻臉，另組第三勢力與國民黨抗衡，讓人看清生意人的真面目，眼裡只有利益沒有正義。若選出這種唯利是圖的人當總統，藍軍固然一享報復之快，但國家大計卻毀在生意、買賣上，跟川普一樣，難道是美國之福？

郭台銘幫老百姓買到疫苗，老百姓感謝他，但如果郭董真是抱著悲天憫人的胸懷為出發點，那的確值得欽佩，我們當初冤枉了他；如果他2024出來選總統，那買疫苗這件事就值得商榷，是不是想藉此提升形象、著眼大選，有期約賄選的動機？大家心裡自然有數。

郭董出來選總統是他的權利，但我們真正想選的是心胸坦蕩蕩、真心為國為民著想的好總統。

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