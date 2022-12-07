民進黨在野在朝之嘴臉，恰如謙卑到顢頇，3對高官夫妻身影，證明「絕對權力使人絕對的腐化」。「綠能 你不能」，道盡一切。放眼台灣民進黨高官夫妻拍檔中網路聲量之榜首，捨邱議瑩委員與文化部長李永得其誰？而第二名非顧立雄與經濟部長王美花莫屬，第三名則是急起直追的國安局長「阿通師」與其夫人蕭翠玲，現任中央銀行業務局局長。

反觀馬總統時其夫人周美青立刻辭去兆豐金控法顧處長職務，最後不堪民進黨含沙射影指控，索性連「無給職」的慈善基金會執行長一併辭去，揮揮衣袖瀟灑走人，光這點就讓蔡英文無地自容。

限於篇幅，僅談昔有民進黨「漂亮寶貝」的邱議瑩委員。猶記某日其夫李永得（客委會主委）因夜間穿著夾腳拖鞋，手拿著紙袋在台北轉運站，被執行臨檢的警察在「情境合理懷疑」下盤查，並要求出示身分證件，因沒被小警員認出是高官，心中之嘔可想而知，隔日李主委即在臉書痛批台北市變成「警察國家」，而護夫心切的邱委員隨即痛罵警察盤查原因「超瞎的」，同黨議員劉耀仁更在臉書嗆警察「皮在癢」；看來徐巧芯也要學學民進黨對警察「頤指氣使」的霸氣。

回顧邱委員嘴砲精彩紀錄:嘲諷國民黨委員是「番仔」。「勞工抗議聲都是放錄音帶的⋯」。「88風災」時，挖苦薛香川祕書長「拜託，水災耶〜」、已經氣到快中風等。薛因「臉皮薄」、「風骨硬」竟憤而閃辭，此與今日的蘇貞昌院長、國安局長陳明通恰成強烈反比。

再談邱的拳腳功夫那更讓人瞠目結舌，包括突襲摑掌李慶華委員一巴掌，腳踹法務部長曾勇夫辦公室大門。惟現世報立馬到來，當年在立法院與許淑華扭打時被狠打一巴掌，看來「神力女超人」武功高於「漂亮寶貝」，所謂打人者人恆打之，邱也沒啥好抱怨的。

「大凡物不得其平則鳴」。日前邱委員胞弟邱彰信因曾涉入總統府「私菸案」（美其名為超買），而遭判刑2年8個月，但在日前卻高升「聯合管制處」處長，掌管飛安重要部門，致引起內部不滿憤而向媒體爆料。

此案經披露後，引起社會一片譁然，當然會聯想到邱的姊姊及姊夫，然邱議瑩面對媒體追問時瞬間變臉，反問媒體：你是哪一台啊？你怎麼會問這種問題？什麼叫把人命當兒戲？我覺得你好低喔！

邱彰信是被判刑的人，竟然還能掌管重要飛安職務，那麼華航一堆苦幹實幹、堅守崗位的員工，豈不成塑膠人。某網友一針見血指出：「果然有個立委姊姊大不同啊，這姊姊質詢時一副講法守理，這事怎不跳出來秉公處理？還硬ㄠ平等輪調？哈哈」

總結，同案的「七星將軍」陳敏華要是也有一位夠力的好姊姊，升中將不是夢。同時，吳念真在馬總統時，認為天天罵政府才是民主；到了蔡總統，台灣最不需要的就是批評，真不愧是民進黨「雙標法」的心靈導師。最後，假如再次政黨輪替，國民黨要以蔡總統為師，效仿邱議瑩等3位驚世夫妻的精神，只要臉皮厚、何須刀叉吃人肉？

（作者為大學講師）