論文抄襲爭議,從選前吵到選後,現在更燒到指導教授、國安局長陳明通,就連民進黨立委也看不下去,呼籲陳明通知所進退,高嘉瑜說溜嘴陳應該很快下台後,還得趕緊發聲明公開向陳明通道歉,陳明通的國安局長寶座,始終「穩如泰山」。這背後自然有蔡英文總統的力挺,因為蔡總統的論文官司,近日才開庭,蔡政府的考量,或許是因兩案疊加會產生加乘效應,所以絕不能認錯或示弱;但看在老百姓眼裡,恐怕是上梁不正下梁歪。

有些懂法律的人,會「知法玩法」,遊走在灰色地帶,鑽法律漏洞。而陳明通則是「知學術玩學術」,深諳學術論文的遊戲規則,將一份民意調查數據,分拆成9篇論文,「一魚九吃」,讓指導學生可以很有效率地拿到學位。新黨黨員游智彬就爆料,列舉幾篇陳明通指導的論文題目高度相似,包括《香港居民對香港特首及公務員的信任變遷研究:2001-2016年四波調查的分析》、《香港居民對立法會及法院的信任變遷研究:2001-2016年四波調查的分析》、《香港居民對香港媒體的信任變遷研究:2001-2016年四波調查的分析》。而台大學倫會的說明就直言,不可以分割研究成果。

此手法與林智堅論文的爭議如出一轍,林志堅與「學長」余正煌都在陳明通指導下,拿著同一份新竹民調資料,從不同角度分析,完成碩士論文,但因為後寫的人先寫完,造成抄襲爭議。

蔡總統選擇力保陳明通,至今未讓陳下台,或許與蔡總統自身也不斷被質疑論文有關。台北地院11月30日針對蔡總統博士論文案開庭,塵封38年的論文原稿在法院亮相,但所謂的「論文」,卻只是一疊充斥立可白塗改痕跡的紙,不像是一本裝訂成冊的書。

學者游梓翔就指出,這疊紙最讓人懷疑的地方,不是其中充滿著立可白塗改的痕跡,而是根據當年的論文規範,英美撰寫論文最常參考的由圖拉賓(Kate L. Turabian)所寫的《研究報告論文寫作手冊》(A Manual for Writers of Research Papers, and Dissertations),裡面提到「不允許行間書寫、刪去字母或文字、覆蓋修正,或多字刪除。修正液如Correx修正液,若使用得當,可被接受用於修正」、「(增加字母)必須抹去整個字並且降低字母間距,而非將兩字母塞入原有空間。」。

游梓翔逐一檢視發現,共有2、30處的立可白塗改,他強調,可以用立可白,但按上述論文規範,修正處必須局部重新打字。不能有手寫可被明顯察覺的編輯痕跡;游梓翔質疑,「如果蔡總統只有這疊紙,恐怕能證明的是她擁有一份草稿,但是難以證明這疊充滿『低級塗改』的紙就是她的最終博士論文。」

蔡總統的博士論文官司,法院訂在12月23日下午5點宣判。可以想見,蔡總統未讓陳明通下台,很大可能與自身的論文案有關,若讓陳下台,傳達的是蔡總統不挺論文瑕疵,但這反而會打到自己,且兩案時間相近,還會產生加乘效應,尤其有兩場立委補選緊接著登場,也可能影響選舉。

別忘了,當今年7月林智堅論文案鬧得沸沸揚揚時,蔡總統說的是「智堅辛苦了!」;在九合一選舉完,民進黨對敗選的檢討中,有聲音還認為,林智堅當時退選形同認輸,如果林智堅不退選,硬選桃園市長到底,說不定還不會輸。或許蔡政府現在就萌生這樣的念頭,所以就算民進黨立委羅致政說應考慮陳明通去留,新系立委許智傑要陳明通道歉辭職,陳明通依舊「八風吹不動,端坐蘇內閣」。

至於唱反調的人,又會有怎樣的下場?緊咬蔡總統論文案的媒體人彭文正,目前因妨害名譽遭台北地方法院通緝,進而護照被扣留、註銷;同樣是台大國發所畢業的民進黨立委高嘉瑜,6日原本在網路節目提到內閣改組,稱陳明通「應該很快會下台」,被媒體報導並作為標題,但隨後高特別發聲明道歉,強調遭到誤解,對陳明通公開致歉,表示陳明通是「授業之師」,「嘉瑜對師恩沒有或忘,因此對今日新聞造成風波一事,深感抱歉。」

陳明通時常以「陳局長不回答陳教授的問題」,來迴避論文爭議,這本來應該是拿來做為公私分明、嚴守分際的說詞,但如今卻成了閃避監督,官學勾結的巧言令色。

許多台灣人小時候讀過三字經,「養不教,父之過,教不嚴,師之惰」,當抄襲論文和爭議論文被連環爆,指導教授真的都沒有責任嗎?(作者為資深媒體人)

