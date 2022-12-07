論文抄襲爭議，從選前吵到選後，現在更燒到指導教授、國安局長陳明通，就連民進黨立委也看不下去，呼籲陳明通知所進退，高嘉瑜說溜嘴陳應該很快下台後，還得趕緊發聲明公開向陳明通道歉，陳明通的國安局長寶座，始終「穩如泰山」。這背後自然有蔡英文總統的力挺，因為蔡總統的論文官司，近日才開庭，蔡政府的考量，或許是因兩案疊加會產生加乘效應，所以絕不能認錯或示弱；但看在老百姓眼裡，恐怕是上梁不正下梁歪。

有些懂法律的人，會「知法玩法」，遊走在灰色地帶，鑽法律漏洞。而陳明通則是「知學術玩學術」，深諳學術論文的遊戲規則，將一份民意調查數據，分拆成9篇論文，「一魚九吃」，讓指導學生可以很有效率地拿到學位。新黨黨員游智彬就爆料，列舉幾篇陳明通指導的論文題目高度相似，包括《香港居民對香港特首及公務員的信任變遷研究：2001-2016年四波調查的分析》、《香港居民對立法會及法院的信任變遷研究：2001-2016年四波調查的分析》、《香港居民對香港媒體的信任變遷研究：2001-2016年四波調查的分析》。而台大學倫會的說明就直言，不可以分割研究成果。

此手法與林智堅論文的爭議如出一轍，林志堅與「學長」余正煌都在陳明通指導下，拿著同一份新竹民調資料，從不同角度分析，完成碩士論文，但因為後寫的人先寫完，造成抄襲爭議。

蔡總統選擇力保陳明通，至今未讓陳下台，或許與蔡總統自身也不斷被質疑論文有關。台北地院11月30日針對蔡總統博士論文案開庭，塵封38年的論文原稿在法院亮相，但所謂的「論文」，卻只是一疊充斥立可白塗改痕跡的紙，不像是一本裝訂成冊的書。

學者游梓翔就指出，這疊紙最讓人懷疑的地方，不是其中充滿著立可白塗改的痕跡，而是根據當年的論文規範，英美撰寫論文最常參考的由圖拉賓（Kate L. Turabian）所寫的《研究報告論文寫作手冊》（A Manual for Writers of Research Papers, and Dissertations），裡面提到「不允許行間書寫、刪去字母或文字、覆蓋修正，或多字刪除。修正液如Correx修正液，若使用得當，可被接受用於修正」、「（增加字母）必須抹去整個字並且降低字母間距，而非將兩字母塞入原有空間。」。

游梓翔逐一檢視發現，共有2、30處的立可白塗改，他強調，可以用立可白，但按上述論文規範，修正處必須局部重新打字。不能有手寫可被明顯察覺的編輯痕跡；游梓翔質疑，「如果蔡總統只有這疊紙，恐怕能證明的是她擁有一份草稿，但是難以證明這疊充滿『低級塗改』的紙就是她的最終博士論文。」

蔡總統的博士論文官司，法院訂在12月23日下午5點宣判。可以想見，蔡總統未讓陳明通下台，很大可能與自身的論文案有關，若讓陳下台，傳達的是蔡總統不挺論文瑕疵，但這反而會打到自己，且兩案時間相近，還會產生加乘效應，尤其有兩場立委補選緊接著登場，也可能影響選舉。

別忘了，當今年7月林智堅論文案鬧得沸沸揚揚時，蔡總統說的是「智堅辛苦了！」；在九合一選舉完，民進黨對敗選的檢討中，有聲音還認為，林智堅當時退選形同認輸，如果林智堅不退選，硬選桃園市長到底，說不定還不會輸。或許蔡政府現在就萌生這樣的念頭，所以就算民進黨立委羅致政說應考慮陳明通去留，新系立委許智傑要陳明通道歉辭職，陳明通依舊「八風吹不動，端坐蘇內閣」。

至於唱反調的人，又會有怎樣的下場？緊咬蔡總統論文案的媒體人彭文正，目前因妨害名譽遭台北地方法院通緝，進而護照被扣留、註銷；同樣是台大國發所畢業的民進黨立委高嘉瑜，6日原本在網路節目提到內閣改組，稱陳明通「應該很快會下台」，被媒體報導並作為標題，但隨後高特別發聲明道歉，強調遭到誤解，對陳明通公開致歉，表示陳明通是「授業之師」，「嘉瑜對師恩沒有或忘，因此對今日新聞造成風波一事，深感抱歉。」

陳明通時常以「陳局長不回答陳教授的問題」，來迴避論文爭議，這本來應該是拿來做為公私分明、嚴守分際的說詞，但如今卻成了閃避監督，官學勾結的巧言令色。

許多台灣人小時候讀過三字經，「養不教，父之過，教不嚴，師之惰」，當抄襲論文和爭議論文被連環爆，指導教授真的都沒有責任嗎？（作者為資深媒體人）

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