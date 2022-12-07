人有人格，校有校格，國有國格。然而這些「格」要如何建立起來？

《論語》〈顏淵篇〉說：「自古皆有死，民無信不立」，即意味著國家若失去誠信，人民不再信任國家領導人、政府官員，國無國格，則政府的政策制訂、政策宣告、官員言行將不再得到人民的信任，國政將難以推行，國家將會崩潰。

陳明通禍及學術國安

現在，國家安全局局長陳明通正在面臨一場巨大的信任危機。他所指導的學生林智堅與鄭文燦相繼因論文抄襲，被台灣大學註銷學位，另有9位學生使用同一批研究資料，被懷疑是「一魚九吃」。陳明通的學術信譽已經宣告破產。而曾為市長的鄭文燦與林智堅，都曾是政府官員，也信譽破產。

學術倫理的根本即是誠信。任何一句論證觀點應有所本，無論是來自研究、報導、現象觀察、調查報告等，所使用的資料應註明出處，以示對原創者的尊重。誠信，是學術倫理不可逾越的底限。

然而，在陳明通的指導下，他的學生卻出了問題。抄襲，這完全違反學術倫理的行為，不可容忍的錯誤，竟在他的指導下出現。任何一個學者如果出現這樣的問題，都可能無顏見江東父老，更不用說面對學術同行。然而，陳明通卻以「陳局長不評論陳教授的事」為託詞，以近乎輕蔑玩笑的態度，對此事完全置之不理。如果此說成立，那鄭文燦市長也不需要為鄭碩士道歉？林智堅市長一樣不需要為林碩士道歉？這是多麼荒謬的說詞！

此事影響最重大的是台大。因為，陳明通身為台大教授，其學術信譽即代表台大的學風校格，設想一位學子，進入台大，卻學得如此作假抄襲、硬拗胡說的學風，以後將如何行事為人？設想，台大學生畢業後如何得到社會的認可？難道就職的單位不會懷疑台大畢業生的人格與誠信嗎？其次，台大作為一個學術機構，誠信是最重要的資產。一個學校如果失去學術信譽，在國際學術圈將成為笑柄。以後，誰願意跟台大合作？台大能承受這樣的結果嗎？台大校格如此嚴重受損，難道不該有所作為，以挽回清譽？

因此，為了守護台大的校譽，守護學術誠信，陳明通的教授資格與過去論文出現的抄襲問題，就必須嚴肅處理。不管是將他指導過的173篇論文重新審查，或者將陳明通永久除名於台大教授之列，都只是一個維護學術誠信的基本守則。

政府和台大要補破網

然而，受害最嚴重的正是人民。陳明通身為國安局長，其職責在維護國家安全。他不僅要管理諸多安全情治單位，統籌資訊，負責向國人說明國家安全事務，並要向總統報告轄下各安全單位所統整而來的資料，研究對策方針，以作為總統擬定國家大政方針的參考。然而，如果他的研究資料有抄襲的嫌疑，或者他所引用的材料有誠信的問題，總統該相信他的對策嗎？國人該相信他對國家安全的判斷嗎？一個誠信有問題的教授所給的資料，值得信任的嗎？這已經不是一個人的誠信問題，而是國家決策核心已失去誠信。

「自古皆有死，民無信不立」這古老的格言，難道不是這個政府最大的警訊？蔡政府縱容這樣一位信譽掃地的人負責國家安全的重責大任，他扛得住嗎？老百姓能不整日生活在恐懼之中嗎？不僅如此，台大作為台灣最高學府，如果它的學風容許抄襲偽造的教授而無所作為，那如何教育未來學子「誠信是學術倫理的底限」呢？又如何教育學子「敦品勵學，愛國愛人」、「貢獻這個大學於宇宙的精神」？

陳明通只是一個官員，他的上台下台不是什麼大事，真正的關鍵是台灣的學術倫理一旦破壞，台灣從學校到政府，從校園到社會，誠信的價值觀會為之崩潰。一個缺乏誠信的社會，恐怕連資本主義社會的信任根基都會動搖。那才是最大的災難。總而言之，台大必須處理，政府也一樣必須面對危機，緊急處理。失去誠信價值的台灣社會，才是萬劫不復。