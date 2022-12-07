曾經擔任中共總書記、中國國家主席和軍委主席的政治強人江澤民逝世，外界給予不同的評價。回顧他的一生，出生於江蘇省揚州市一個書香家庭，他多才多藝，既務實又浪漫，這位工程師因能力突出，在上海益民食品一廠、中國肥皂公司、長春第一汽車製造廠等企業和第一機械工業部、進出口管理委員會、外國投資管理委員會等機構歷經磨練。被拔擢後，擔任國家進出口管理委員會、國家外國投資管理委員會副主任兼秘書長，主管實施廣東、福建兩省實行特殊政策、靈活措施和試辦經濟特區等開創性工作。他擔任電子工業部部長，期間為中國電子工業發展作出了重要貢獻。他擔任上海市長及上海市委書記，政績卓著，對上海快速擺脱文革陰影，加快推進改革開放，提升上海使成為國際化大都市，江澤民都扮演關鍵性的重要角色。

有人說江澤民的江八點軟的更軟、硬的更硬；有人說江澤民在位期間，兩岸關係從試探摸索到對峙，雖幾度引發台海危機，江澤民的民國情懷又引起討論；有人說江澤民是迫害法輪功的元凶；有人說江澤民對處理六四事件採取強硬手段；有人說江澤民的「民國」成長背景、技術官僚實事求是的性格；無論如何，江澤民對兩岸關係互動仍然具有正面的幫助，雖然他在位期間，仍發生台海衝突緊張狀態，對於大陸任何的領導人或政策，我們都應該以辯證的角度來看，沒有絕對的惡，基本上，江澤民所推動的對台政策使兩岸關係朝向和平發展的方向應是可以確定的評價。

我們捫心自問，在江澤民生前，台灣普遍對江派的評價與對於他處理法輪功的做法始終是負面多於正面，然後今日他去世了，我們才仔細反思他執政時期的點點滴滴，如同今日白紙革命般，外界要求大陸解除封控，與國際趨勢同步，訴求達成了，大陸各地開始陸續解封，但是大陸各地疫情若仍直線上升，這個責任又要誰扛？世界各國顯然也會要中共負起責任，管制主義下的管理論被批沒有人權及影響生計；自由放任的控權論式防疫方式又讓各國擔心中共疫情向外擴散，影響區域及世界健康安全；不管今日怎麼做，都有人批評，顯然關鍵在於中國與中共。

客觀來看，江澤民的「兩岸領導人會晤」、一個中國原則下，正式結束兩岸敵對狀態進行談判，並達成協議、一中內涵求同存異；這些主張迄今仍是兩岸溝通交流的主要旋律，這些高瞻遠矚的看法，卻沒有在當時見容於台灣當局。（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）