台積電美國亞利桑那州晶圓廠6日舉行設備移機儀式，美國總統拜登親自到場致賀，他喜不自勝地表示，台積電在美國投資的是地表上最先進的半導體技術，而這意味著供應鏈回到了美國，拜登宣稱「改變已經發生了。」

蔡政府也派了經濟部長王美花及駐美代表蕭美琴等一干要員，參與這項美國有史以來規模最大的外國直接投資案之一。面對台積電赴美投資是否會導致「去台化」問題，蔡政府卻顯得十分淡定、甚至無感。

蕭美琴說，很興奮能夠參加台積電這次移機典禮，她說：「我是個觀眾」，這話似乎一不小心就洩露了蔡政府官員面對台積電到美國投資設廠的態度和心情，那就是看戲。

台積電在美國的投資不斷升級，金額從之前的120億美元，目前已增加為400億美元，且製程越來越先進，2020年5月拍板時技術製程為5奈米、月產2萬片；之後技術製程精進到4奈米，月產量增加為5萬片；台積電創辦人張忠謀日前更進一步透露，台積電亞利桑那州的晶圓廠製程將提升為3奈米。甚至業界透露，未來台積電美廠生產2奈米和1奈米晶片，也不會讓人意外。

此外，台積電資深及核心工程師正一班一班飛機前往美國定居，楚材晉用勢所難免，先進技術不斷外移，也是正在發生的事，在這種情況下，整個蔡政府竟然沒有一個人對這樣的投資提出任何質疑、提醒和警告；甚至蕭美琴說她只是個觀眾，這種看熱鬧的態度實在令國人難過。

台積電一步一步加大對美投資，絕對不是一件小事。蔡政府的無能與消極，肯定會讓台灣經濟付出代價。