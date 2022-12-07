在台積電美國廠舉辦移機典禮、外界擔憂此舉將帶動半導體去台化之際，台積電總裁魏哲家日前針對外界對台積電赴美可能掏空台灣半導體的疑慮，表示「門都沒有」。魏哲家對台積電自己的關鍵技術保密很有信心，也對較落後製程移往美國、先進製程留在台灣的策略布局寄予厚望。

不過半導體產業的競爭是長期抗戰，美國政府加大力度支持的英特爾與韓國三星等廠商，也都在台積電的背後虎視眈眈。台灣半導體會不會因此被掏空，不只是技術外流的問題，還涉及在更大的政經環境影響之下，台灣業者能否延續如今的領先和主導優勢。倘若稍有不慎，還是有可能變回風光不再的代工業者。

英特爾執行長季辛格在台積電赴美、風頭正盛的此時，放出將會亞洲行出訪台灣與韓國半導體業者的消息，大有與台積電互別苗頭之意。英特爾在季辛格接任執行長後，非常明確的目標，就是要緊靠著美國政府亟欲發展國內半導體產業的政策方針成長茁壯。英特爾與台積電之間既是客戶與廠商的關係，也是競爭者的關係。英特爾一方面還是委託台積電代工生產所需半導體，另一方面卻又重拾當初看不上、不想做的半導體代工業務，成為台積電的競爭對手。一個是想要超趕的美國本土業者，另一個則是握有先進技術的台灣業者，兩者孰輕孰重、誰更值得美國政府的關注與投資，結果不言可喻。

在美方大張旗鼓對台積電表示歡迎之時，台灣政府也大力宣揚台美關係多緊密、有多少台灣工程師領著所謂「高薪」攜家帶眷落腳美國，一切看似欣欣向榮之際，也莫忘如今由政府帶頭宣傳的所謂「民主晶片永續供應鏈」，本質上並不是出於完全理性自利的經濟選擇，而是參雜許多地緣政治考量和國際強權競逐的政治決定。台積電現階段對美國乃至於親美陣營來說，有其必須存在並扶植拉攏的必要。而世界再怎麼「看見」台灣，眼中最在意的還是台灣生產的半導體。這對台灣整體的經濟發展和國防安全來說，並不是值得慶幸的發展。

的確在移機典禮上，包括美國總統拜登在內的聯邦與地方官員和業界人士，都對台積電赴美熱情有加，但後續還能不能繼續受到青睞、保有如今的重要性，還充滿許多挑戰。理智上台灣不該把雞蛋都放在同一個籃子裡，但如今的局勢似乎也沒有給台灣太多選擇。就算蔡政府和台積電都再三保證，一定可以守住關鍵技術並保有一定程度的決定權，但在未來多變的政經局勢之下，台積電是否還能像如今這樣信誓旦旦，或許會被打上一個大大的問號。

（作者自由撰稿者）