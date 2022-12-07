九合一地方選舉結束後，藍營一片雀躍之聲，情緒樂觀，似乎前景頗為看好。但面對2024的大選，很多人卻不敢樂估，無論從選舉的得票數或支持度分析，未來都存在著一些隱憂。

大家最關心的是，這恐怕又是另一場三國演義，面對藍、綠、白陣營博弈的三角習題，若是應對失當、急功近利，必將造成另一次「積小勝為大敗」！

關於藍營的可能候選人，無論是在市長選舉中大勝的侯友宜或經常被媒體點名的其他人，都將面臨各種挑戰與質疑，諸如：帶職參選、違背選舉承諾、中央歷練不足，以及格局不夠恢宏等。但若與美國前總統川普素人從政相較，這一切指責卻顯得都成為「厚誣」；只要選民喜歡與肯定，又有什麼不可以？

至於綠營方面，由於地方選舉失利與論文抄襲事件的影響，原先安排好的可能人選正在逐一調整，其結果未定；而賴清德顯然已排在最前列。但近期拜登與習近平會面之後，中美雙方已降低了對陣的態勢，而「共管台獨」的默契也逐漸形成。果如是，除非賴主動調整既定的台獨立場，否則外部形勢對其十分不利。

2012年1月台灣大選前，熟悉華府與北京政治運作的智庫學者葛來儀表示，美國將繼續支持馬英九總統對北京的務實態度及「三不」承諾。而曾任美國在台協會（AIT）主席、時任華府智庫卡內基國際和平基金會副會長的包道格，應遠景基金會邀請來台觀選，他明確指出「九二共識是解決歧見的有效方法」，這段話立即引來民進黨智庫副執行長蕭美琴召開記者會，認為它「顯然在呼應國民黨的立場」。包道格的言論引起了綠營的質疑，指其不尊重台灣選舉。而其結果是，蔡英文落選了。

如果美方要影響台灣的選舉，可以採取的方式有許多種，而且不必拘於形式。儘管民進黨政府唯美獨尊，且亦步亦趨，受到美方的肯定。但在中美互動的大局勢之下，時移勢遷，扈從者並無真正扭轉全局的主動權，若是被無謂的犧牲了，也只能自求多福。近日歐盟各國（如德國、法國、荷蘭）面對美國《晶片和科學法案》與《降低通膨法案》的衝擊，強調獨立自主、改弦更張、自求生路的做法，即為其顯例。

至於代表白營的台灣民眾黨，在掌握了新竹市長之後，將會繼續堅持走自己的路。柯文哲競選的任務也將持續開展。無論是立委席次或政黨補助金，都與他的參選密切相關。若能得到一定程度的支持，不但將保住第三勢力的香火，也將開拓中間選民的空間。對於台灣政黨體系的多元化和分殊化，尤具深蘊。

但是，參與博弈的候選人與政黨，究竟如何清楚掌握台灣的未來命運，是和、是戰？是福、是禍？是承平、還是逆境？那就要看政治智慧的抉擇了。

（作者為中國文化大學教授）