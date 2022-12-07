九合一選舉剛結束，執政的民進黨大敗，雖是地方性的選舉，但中央整體施政的結果，也是影響選票的重要原因之一。選後蔡總統於日前召集財經高層會議，會中決議確保房價、物價、與金融的穩定，並維繫台灣經濟成長動能與協助受衝擊產業與個人。近幾年來全球外在環境丕變，小型開放經濟體如台灣受高度的影響，短期的波動固應力求穩定外，確保長期的發展動能與產業的核心利益尤其重要。護國山群的半導體產業首當其衝，長期的影響實不容小覷。

自從冠狀病毒大流行迄今已近3年，中美貿易戰持續升溫，今年2月又爆發俄烏戰爭，雙方劍拔怒張未見緩和跡象，影響所及全球經濟嚴重受創。疫情的嚴格封控與經濟封城，致有效需求不彰，供應鏈斷裂，影響生產的時效與成本的上升。俄烏戰爭造成能源與糧食價格的飆漲，在需求面與供給面雙重負面的衝擊下，全球性的通貨膨脹伴隨經濟衰退的滯脹現象已然浮現，尤其美國聯準會為對抗通膨今年3月以來6次的升息，為已然不振的經濟雪上加霜，也外溢擴散影響到全球經濟。

此外，由俄烏戰爭點燃的地緣政治衝突不斷深化，地緣政治風險已由歐洲瀰漫至全球的各角落。兩岸政治深層的矛盾在中美貿易與科技戰下，益形詭譎多變。位居第一島鏈關鍵地位的台灣，頓時成為《經濟學人》封面報導的「地表上最為危險的地方」。另一方面，由台積電帶領的台灣半導體產業鏈，由於先進技術、人才與成本的優勢，技壓群雄，主宰世界晶片製造的地位難以撼動，也贏得了護國神山的矽盾美譽。

由於半導體產業在現代產業生態上扮演重要的關鍵組件與戰略資源角色，西方國家除表達關切外，也紛紛表態支持台灣不受威脅與侵害。於此同時，為了降低對台灣晶片製造的依賴，美國、日本、德國等國家也紛紛要求台積電至其國內設廠，其主要目的就是要避免海峽兩岸高風險的地緣政治衝突。日前台積電在美國亞利桑納州的設廠動工，開啟新一波的跨國投資，拜登總統更親臨現場，充分展現落實《晶片法案》將半導體產業製造回歸美國的意圖。

半導體產業不論出口或產出的貢獻，已經是台灣策略性的明星產業，不僅關係著台灣產業發展的轉型，又攸關台灣的國家安全戰略。全球化的市場經濟下，廠商本來就可以按比較利益原則進行全球布局，取得全球產業供應鏈的關鍵地位，這正是過去台積電成功的商業模式所致，累積的先端技術與客戶長期的信賴夥伴關係，是他國廠商很難複製與取代的。

如今被迫紛紛往競爭對手的先進國家設廠，顯然是受制於政治壓力下的決定。將先進的5奈米乃至3奈米的製造在美國陸續生產的決定，恐怕不是我方可以置喙的。若果，那未來更高端的技術還有辦法根留台灣嗎？如此不依市場的規律而屈服於政治因素的決策，正是值得我們擔心的地方。目前執政黨親美的選邊外交政策，唯美國是從的政治依附，將失去台灣獨立自主的空間，此次台積電的跨境設廠顯然不符合廠商、產業與國家的利益。

即使再大的跨國企業都很難跟政治敵對，此時政府從產業發展的利益與國家安全的維護更應該有責任扮演背後的支柱，減少國際政治對本國產業的不當干擾甚至侵犯的作為。雖然短期內台積電的技術與人才優勢不易被取代，但長期如何能持續保持這項優勢不會被迫外移而喪失，將是台灣的核心利益，政府更是責無旁貸。

（作者為國立政治大學經濟學系特聘教授）