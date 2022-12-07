拜登總統親自出席台積電在美國亞利桑納廠的上機大典，展現了台灣半導體業的實力。台積電被視為是台灣的「矽盾」：只要台積電主要產能繼續留在台灣，供應給全球各國，將使得主要國家均不願台海發生戰事，從而降低了戰爭的風險。現在台積電到美國擴大投資，日本和歐洲也在招手，會不會影響到這個角色？

台積電也好，當年政府扶植的其他半導體企業也好，可能沒有想到有一天會成為國際政治角力的焦點。1970年代，蔣經國鑑於能源危機對台灣的衝擊，請費驊研究一下是不是可以發展新的科技產業，而費驊找到在美國RCA工作的潘文淵，寫出半導體發展計畫，在孫運璿的大力推動下，開啟了台灣半導體的萌芽。那時政府希望從工研院衍生出來的新半導體公司，不要成為「國營事業」，在積極邀請民間業者參與未果後，還指示多家「黨營」事業參與投資。

時至今日，半導體已經成為台灣最重要的產業之一。不止晶圓代工，在封裝、測試、設計各方面，以台灣為總部的企業許多均已成為世界級的選手。而且，在當年發展導向政府的推動下，在台灣所發展出來產業的世界級選手，何止台積電，何止半導體？如果台海發生戰事影響到台灣的出口，全球會受到影響的產業不會是只有晶片製造，會受到重大影響的國家將非常廣泛。

台灣在全球供應鏈的地位，可以有兩種不同的解讀，一是使得台灣更加危險，另一是更加安全。持前一種想法的人主張，這樣關鍵的地位，使得台灣成為一顆別人想要奪得的「寶物」，讓台灣更加危險。但如果仔細一想，就會發現此種主張缺乏現實依據。現實是，台灣的供應鏈地位，不是從無到有、垂直整合而生的，而是鑲嵌在全球供應的網路之中。台灣所用到的眾多原料、半成品、關鍵零組件，都靠進口，一旦發生戰事，貿易中斷，台灣的供應鏈地位也會同時中斷，「寶物」的先決條件消失。

因此，供應鏈的地位，不可能使得台灣更危險。剛好相反，因為台灣具有這樣的地位，一旦發生改變，將傷及許多國家，包含美國和中國大陸在內，將使得戰爭的成本增加，從而減少戰爭發生的機率，一如「矽盾」理論所主張。

如果台積電到美國、日本、歐洲都去大舉投資，導致台灣所生產晶片在全球市場的占有率逐漸下降，「矽盾」會不會被削弱？從直線思考的角度來看，有可能會。未來如果發現全球市場不如預期般快速成長，而這些新投資的產能都開出來了，台灣的投資速度勢必要放慢，在全球的市占率勢必要下降，「矽盾」有可能開始生鏽。

不過，我們建議要往另一個角度思考。台積電的存在和壯大，還有台灣許多的跨國台商的存在和壯大，對於國際政治而言，都有一個非常重要的啟示，就是他們展現了兩岸乃至全球「共存共榮」的實際模式。兩岸關係只有兩種可能的未來，一是對戰，二是共存共榮。美中關係又何嘗不是如此，一是對抗，「你死我活」，而且台灣非常可能被捲入，另一條路就是「異中求同、共存共榮」。

台積電的總部在台灣，但其產能和技術服務全球，讓全球的需求者得利，不就是「共存共榮」的最佳示範？美國想要建立自己的供應鏈，台積電配合；日、德想要，台積電也積極考慮；大陸早就要，台積電也已經在南京設廠。這家企業，設法對各國都提供服務，但同時維持自己的競爭力，維持台灣作為全球總部，這就是共存共榮。台積電如此，其他許多跨國廠商都是一樣。

再者，我們多數人習慣把政治視為自主變數，而把跨國企業視為被影響變數。但在實際運作上，有可能角色會互換。兩岸敵對、甚至發生戰爭，相信是絕大多數以台灣為總部的跨國企業所不願意見到的。避免發生戰爭，將美中關係導向於不要翻臉對抗，讓台海發生戰爭的機率降低，應該對所有這些跨國企業都是第一優先。既然如此，跨國企業何不動員其資源及其領導人的魅力與影響力，在各國均發揮其促進和平、促進共存共榮的積極角色？如果從這個角度來看，在台的強大跨國企業，確實會使得台灣更加安全。

（作者為東吳大學巨量資料管理學院講座教授、前行政院政務委員）