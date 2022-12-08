台灣九合一選舉落幕，民進黨遭遇慘敗，台灣「藍天一片」，台北市和桃園市國民黨重新拿下。大陸網民們最關注的是是否代表民進黨擅長的「抗中牌」不好用？是否代表台灣人對中國大陸和兩岸關係有些轉變？

自然，各社交平台上早有台灣網友們告訴大陸友人：別傻了，這是地方選舉，兩岸因素不大，儘管民進黨此次仍然操作「抗中保台」，但其效力會減弱，到了2024這張牌仍可能發酵——這是事實。但在其中，仍有幾點值得觀察。

01真的是「一國兩智」？

其一，「抗中保台」的刺激V.S對治理能力的看重。

此次選舉投票率低，許多年輕人返鄉投票意願不高。藍綠都回歸基本盤——死忠支持者會去投。

而中間選民（包含民進黨自豪的年輕世代），有投票意願的卻沒有那麼多，「投不下票」的多，甚至有部分投給了「年輕、能看得過去」的國民黨人（如蔣萬安）。

台灣論壇上常有留言「大家不在意，反正反中就對囉」，以此諷刺一些人眼裡只有政治人物的「反中」口號、而全然不在乎官員執政的缺失。

作為在大陸生活的兩岸觀察者，我自己過去也難免陷入這種情緒裡。但這次在選舉前，民進黨同樣打「抗中保台」，在選舉前民進黨各縣市候選人陸續出現爭議——林智堅的論文抄襲案、陳時中在疫情防控和高端疫苗中的爭議等等。

這些，在選舉前，都有很多人會說「反正台灣人不在意，抗中就好」。在2020年獲得817萬高票的蔡英文更喊出了「投民進黨就是投給我」。

但，年輕人真的不在意嗎？曾投給蔡英文的民眾真的不在意嗎？當明顯有執政和道德缺失的官員，包上「抗中保台」的包裝紙，真的能說服民眾嗎？

大陸網民愛說「一國兩智」諷刺台灣人，但民眾對於官員素質的要求、對於地方治理的要求、對於縣市長腳踏實地做事的要求，真的能因「抗中」而不在意？

可能連蔡英文都意外，這次竟然有不少台灣人在意了。他們就算不投國民黨，也沒支持民進黨（蔡英文）。

觀察台灣選舉的有趣之處在於，你可能常會覺得自己在台灣是個「異類」，覺得「反正民眾就是這樣」，但當選舉結果揭曉後，你會重新思考，自己真的是「異類」嗎？就你一個人「看見問題」嗎？

02「抗中牌」失效了嗎？

其二，大陸所關心的「抗中牌是否失效」議題。

地方選舉，兩岸因素占比不大，但這次民進黨也狂打這張牌，但民進黨官員也被爆出「反中是工作，親中是生活」的現象，比如民進黨桃園市長候選人鄭運鵬，喊出要「守住台灣」，但曾在大陸做生意、更在申請專利的申請書中寫「中國台灣」；一位民進黨人的兩個兒子也被爆出長期在大陸賺錢。

但需要知道，台灣偏獨的政黨被爆出自己或親屬在大陸，早就不是新聞，如某位反對愛奇藝的民進黨立委自己也看愛奇藝。台灣人見慣不怪，這個對民進黨實質的殺傷力有限，頂多大家嘲諷一句「又雙標了」。

根源上，不要說台灣政治人物、人民的日常，都常會出現這種「反中是口號，親中是生活」的現象。台灣人對大陸文化影視、小紅書抖音、用語用詞，以及身邊的人去大陸生活工作，都有極高容忍度。

這導致很多「聽說台灣反中」的大陸人去台灣出差，會被極為相似的「生活共鳴」嚇到。有人會說，這就跟大陸人也愛日本產品一樣，但大陸與台灣因為語言文化，融合程度會更深許多。

但若上升到國際政治與兩岸關係中，台灣政黨和人民立刻會認為，「兩岸關係是中國大陸和美國角力，我們只能靠美國，沒有選擇」。台灣的共識是維持現狀，但現在多數人認為「要維持現狀，需要靠美國」——但對大陸而言無疑「倚美謀獨、挑釁」，尤其台灣還是民進黨執政的情況。

這是兩岸現在最難解的結、操作不好也容易出現意外。

台灣「抗不抗中」？政治上，不少人抗。「親不親中？」生活中，可以很親。台灣政治人物可不可以「反中是工作，親中是生活」？那太正常了。

「抗中牌」失效了嗎？沒有，因為就算是大獲全勝的國民黨，一樣會跟民眾強調「與美國關係很好、能保衛台灣」。

進一步說，若國民黨真的在2024年重新執政，頂多對中國大陸的尖銳度少很多，兩岸擦槍走火風險會降低，兩岸關係在民間交流層面有望回暖。但，台灣政治上對大陸的擔憂，始終存在。

03「美國保台」故事已經看膩 台灣政黨要回歸真正的民意

其三，展望未來：冷靜下來的契機。

台灣選舉涉及面太多，比如各政黨如何提名，有沒有佈局錯誤和戰術錯誤等，這都會影響選舉結果。賴清德、柯文哲等人的動向都值得關注，本篇不著重於這些，而更多以期盼大陸朋友瞭解台灣、和兩岸關係的角度出發。

台灣小、中國大陸大，以小對大、和以大對小，心態會是完全不同的。所以兩岸人民只能求同存異，日常生活中能玩在一起就好，但碰上政治一定會有心理上的差異，這個差異「政治立場」不是唯一因素。

台灣能影響中國大陸的有限，大陸能影響台灣方方面面，兩岸關係若不好，兩岸人民的擔憂程度完全不同。台灣一些政治人物就是利用了民眾的心態，去刺激一下民眾情緒得到利益，甚至去稍微踩一下兩岸紅線——「反正也沒事」。這種想法普通百姓可以有，但作為執政政黨卻很危險，除非你能確保永遠安全無虞。

裴洛西到台灣的事件，對兩岸關係的影響很深遠。短期看沒什麼，但這對大陸政府和民眾都是一次「原來兩岸已經走到這一步」的經驗，很可能會影響到大陸對兩岸未來的判斷。

所以，此次選舉後，民進黨發現「美國保台」的故事沒有在地方選舉加分多少，且民眾也看膩了，至少給了台灣政黨在2019年後滿屏「抗中」的氛圍中，冷靜下來，再仔細想一想的契機。

而藍營在各地重新執政，若往後各縣市與大陸能有更多民間交流往來，也是好事。

展望未來，下一階段的觀察點是，當「抗中」和「美台友好」民眾已看太多，到了2024的大選，還有什麼能刺激民眾投票意願？

是要端出更激烈的語言和動作，還是要在這段時間展現自己政績？韓國瑜現象雖然退潮，但「莫忘世上苦人多」在2018年能打動高雄選民，在未來會不會有類似的「偶然現象」出現？

2024大選，「抗中保台」會比這次選舉更加凸顯，但在此之外，民眾是否還存在著對更好生活的期盼？還有什麼「痛點」，被淹沒在「抗中保台」和「美台友好」的喧囂聲中，藏在基層民眾沒說出口的心中？

終歸，台灣政黨要回歸到這個核心問題——民眾還真正在意什麼。所謂民意，有時看著「反智」，但也會讓人非常意外。（郭雪筠/台北女孩看大陸）

（本文來源：鳳凰網《鳳凰大參考》）