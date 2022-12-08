蔣經國在處理完畢空軍重要人事以後，國軍中對於推行政工制度一事，反對聲浪最高的便是海軍總司令桂永清與陸軍總司令部孫立人。雖然有一些人認為，桂和孫兩人反對政工制度都與他倆年輕時留學國外的背景息息相關。

曾經與桂、孫兩人在南北戰場上都共事過的父親則認為，留學歐美一事對於桂和孫兩人的影響並不相同。桂永清乃黃埔第一期畢業生，等到當了中央警衛師第31旅旅長後，才被蔣介石送至德國修習軍事課程4年，西方的人文思想和政治邏輯，對其影響仍然十分有限。

在本質上而言，桂是根正苗紅的蔣介石嫡系部隊首領之一，名列蔣介石最信任的13太保，桂對蔣是像傳統忠君似的絕對忠誠，一生對其唯命是從，蔣對桂也是十分欣賞和信任。桂對於政工制度的不滿，主要源於它對部隊主官指揮權的侵害，以及無法容忍一些不肖政工人員的囂張跋扈。

民國40年蔣經國派其親信趙龍文擔任海軍總部政治部主任，作風十分強勢，其屬下政工人員製造了許多未經證實的小報告，氣得海軍總司令桂永清數度在大庭廣眾之下，破口大罵這些不肖政工一天到晚正事不幹，拿著雞毛當令箭，專會製造事端和挑起矛盾等語。政工人員便把桂的這些言行當成把柄，鉅細靡遺的上報給蔣經國，又經人將這些報告精心整理後，呈報給蔣介石閱覽，致蔣介石開始心生芥蒂。有人將這些事情告訴桂永清，遂讓桂對蔣經國的不滿日益加深，彼此之間的嫌隙也不斷擴大。

是年5月份蔣經國在高雄左營召開政工擴大會報，會中十分露骨地嚴厲質疑海軍的行政工作不健全，部分內容甚至涉及對於桂永清的人身攻擊。兩日後，桂也不甘示弱地在海軍司令部聯合會報中，義正嚴辭地對其指控一一逐條駁斥，遂使兩人關係更加惡化。

此事愈鬧愈僵，桂倚仗著蔣介石對其的一貫信任，甚至公開向外表態，他與趙龍文之間已經水火不容，無法再與之共事，他還向參謀總長周至柔攤牌，海軍內部兩人只能存其一。這件事最後鬧到蔣介石跟前，周只好陪同桂一起面見蔣介石。

不過，這次會面的結果卻真讓桂始料未及，蔣介石不但沒有踼走趙龍文，桂反遭蔣狠狠地痛斥了一頓。桂灰頭土臉地回到海軍總部後，心中終於明白政工人員手上拿的已經不再是「雞毛令箭」，而是經過蔣介石背書過的「東宮聖諭」。不過從此以後，桂對於不肖政工人員的作為卻更加嫌惡了。

3個月後，海軍內部政工人員便查出了桂永清的「小金庫」弊案，緊接著桂在隔年（民國41年）4月被拿掉了海軍總司令的職務，調任為總統府參軍，這時的桂永清覺得意興闌珊，因為眾人皆知參軍長是個位尊無權的閒差事，桂以為自己的軍旅生涯至此已經走到了盡頭。

不過，桂永清的冷板凳僅坐了兩年，民國43年7月又被蔣介石正式起復重用，令他代替周至柔成為參謀總長， 可是更離奇的是，這回桂卻只幹了42天就突然離奇暴斃，留下後人諸多的流言和臆測（按：始末詳情可參閱拙文 : 民國111年7月28日中時新聞網史話專欄之《桂永清離奇暴斃之謎》）。

桂永清（1901-1954）江西貴溪籍，黃埔軍校一期，曾任教導總隊長（1934）、駐德武官（1940）、駐英軍事代表團長（1944）、海軍總司令（1948）。（圖／摘自網路）

父親說，由於出身的不同，孫立人在國軍中經常與許多的黃埔將領都格格不入，當年一些人喜歡說孫屬「國舅派」，因為大力提拔他進入稅警兵團發展的是宋子文。蔣介石十分欣賞孫的軍事才華，經常在重要戰役中委以重任，而且遷台後美軍和國軍之間的溝通和聯繫，美國人經常喜歡透過孫來進行。但是，恰恰是這份美國人對於孫的格外青睬和重視，讓蔣介石經常心感不安，後來進而在政工人員的推波助瀾下，激化了對其「挾美國人自重」的猜忌和不滿。

孫14歲就考進由庚子賠款創辦的清華留美預科，開始接受美式教育，後來又先後拿到美國的普渡大學和維基尼亞軍校的兩個學位，因此西方文化和價值觀對其影響頗深。歐美政治最愛引用的諺語 :「我雖愛凱薩，但我更愛羅馬」，強調一個人對於國家的忠忱應該高於領袖的個人崇拜，這種西化的思想亦在孫心中產生了潛移默化的深遠作用。

因此，若從比較客觀的角落來說，孫始終不願接受國軍政工制度的原因，主要源自於他內心對於西方制度的高度認同，所以他平時才會不斷倡言「軍隊國家化」，以及極力反對「雙頭馬車式」的軍事指揮權。其實，孫的這些主張與美軍顧問團對國軍的一貫要求同出一轍，因此很難不讓蔣氏父子懷疑，孫的背後確有美國人撐腰。

眾所周知，孫非常擅長也酷愛訓練軍隊，但是他在軍中的練兵過程中，全心師法美國軍校的作風，一向只強調「國家、責任、榮譽」，從來不提「主義、領袖」，而且訓話中亦鮮少引用蔣介石的思想和言論。

這下子可給陸軍總部的政工人員抓住了把柄，他們狠狠地指控，孫在軍中培養個人威望，從不參加黨部活動，心中沒有領袖，不忠於蔣介石，暗地裡意圖訓練新軍（按：主要指陸軍第80軍）成為自己的私人武力，私設鳳山倉庫密囤美軍剩餘物資，極可能別有意圖等等。

另外，留學蘇俄12年的蔣經國，深諳共產主義中階級矛盾的精妙，此時又在國軍內部如火如荼地推展《四大公開》運動，其理由十分正義感人 : 提倡「意見公開」，為給士兵說話的機會 ; 提倡「賞罰公開」，為使軍中賞罰分明 ; 提倡「經濟公開」，為使部隊長不能貪污吃空 ; 提倡「人事公開」，為使部隊長不能任用私人。

這個運動推行後不久，孫立人便提出反對意見，他認為「四大公開」立意雖佳，卻讓政工人員無限擴大權責，讓其時時刻刻得以監視官兵的思想與行為 ; 同時這個運動鼓勵士兵祕密檢舉長官，其結果造成軍中官兵的關係嚴重對立，使袍擇之間互不信任，破壞團結士氣和減損戰力，並且這種「政工、黨工、特工」三位一體的新制度，形成軍中二元領導，逐漸使各級部隊主官淪為次要地位。不知是不是孫立人太過於天真，難道真的不知曉自己憂心的這種後果，正是蔣經國整治國軍的一種大破大立的手段？！

民國43年6月，蔣氏父子得知美國確定會與台灣簽訂《中美共同防禦條約》，雙方關係得以鞏固確保後，蔣經國才下手將孫立人的陸軍總司令拔掉，並讓他接任桂永清留下的參軍長一職。

緊接著在民國44年5月，孫的舊屬郭廷亮就被情治人員逮捕，並在嚴刑逼供後自誣為匪諜 ，並且先後有300餘人涉案下獄，當時不少人都心知肚明「項莊舞劍，意在沛公」。果然是年10月孫立人就因為涉嫌這個「郭廷亮匪諜案 」及「密謀武裝叛亂」等等罪名被徹底拉下台， 並被軟禁在台中市向上路宅中長達33年， 直到民國77年蔣經國逝世後才放他重獲自由，這時候他已是一名日薄西山的89歲老人了，見之讓人唏噓不已。

搬開了桂永清和孫立人兩塊擋路的大石頭後，國軍內部籠罩在濃厚的政治肅殺氛圍之中，在政工人員不斷擴大偵察和保防的強勢威權下，反對政工制度的將領們大都只好選擇明哲保身，不敢再表態反對，政工制度遂能暢行無阻，並且真正完成了貫徹全軍上下的階段性使命。

當然，政工制度不只改造了國軍的體質，也幫助穩定了當時的政權，更提供了蔣經國全面掌權後一個安定的發展環境。蔣經國也充分把握了這個千載難逢的歷史契機，清廉勤政、勵精圖治，推行十大建設，積極培養科技人才，讓台灣的經濟飛速發展，人民生活富足安樂，社會充滿活力和希望，也使他得以成為台灣迄今最令庶民緬懷的政治領袖。

【本系列完】