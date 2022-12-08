儘管中國早就宣稱台灣海峽是屬於中國的主權、主權權利與管轄權歸屬範圍，但是加拿大外交部長梅拉妮•喬利（Melanie Joly）近日在歐洲參加北大西洋公約組織外長會議期間接受英國《金融時報》專訪時表示，加拿大計畫排更多軍艦通過台灣海峽，「以確認那個中國宣示主權的水道是國際水域」。

美國海軍飛彈驅逐艦「希金斯號」(USS Higgins)和加拿大皇家海軍護衛艦「溫哥華號」(HMCS Vancouver)今年9月20日曾「例行」通過了台灣海峽。喬利說，在涉及台灣海峽的問題上，加拿大將持續執行基於規則的國際秩序。她說：「這也是為什麼我們今年夏天有一艘護衛艦與美軍一道穿越台海的行動，而且我們期待著更多的護衛艦穿越台海」。

中加關係並未明朗

從華為創辦人任正非的長女，同時也是華為副董事長孟晚舟，2018年12月被美國指控涉嫌「詐欺」和違反美國制裁措施，在加拿大轉機時被逮捕，隨後美國要求引渡，案件進入審判，孟晚舟則獲得保釋，在被監視的情況下待溫哥華的家中。經過近3年的軟禁終於在去年9月獲釋，但此舉也讓中加兩國關係進入黑暗期。

今年11月中國國家主席習近平在印尼峇里島參加二十國集團（G20）高峰會期間，當眾批評加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）向媒體洩漏兩人對話內容，過程被攝影記者拍下並曝光。這段對話發生在11月16日的活動上，習近平透過翻譯指責特魯多缺乏「誠心」，估計是與加方透露兩人在此前一天討論的內容有關。

在中加關係尚未明朗之際，加拿大外交部長喬利就宣稱計畫安排更多軍艦通過台灣海峽，試圖干涉台海的和平與穩定。對此，中國外交部發言人毛甯在北京的例行記者會上批評喬利關於加拿大將派更多軍艦穿越台灣海峽的說法。

毛甯說，中方已經多次闡明「在台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權」，中國一貫尊重各國依據國際法享有的航行權利，但堅決反對任何國際以航行自由為名，挑釁、威脅中國主權和安全。

事實上，加拿大近來除了全力配合美國的印太戰略之外，對於美國所認定的危機想定，也越來越像英國一樣，緊隨美國軍事的腳步，亦步亦趨。例如，美國國防部11月29日在送交國會的「中國軍力報告」中指出，中國解放軍正在為以「武力統一台灣」進行準備，去年在台灣周邊的軍事活動和演習比前一年更加頻繁和真實。而美國軍事專家還說，所有證據都顯示台海和平正在瓦解中，習近平「的確有攻打台灣的意圖」，華盛頓和台北應該盡其所能為最壞情況做好準備。

五角大廈這份報告完全背離11月在印尼峇里島「拜習會」中所取得的共識，美中兩國當時不但建立了「護欄」，也畫好了「紅線」。

破壞拜習會共識

會中拜登向習近平表明，美國一中政策不變，反對任何一方片面改變現狀，維護台海和平穩定符合世界利益。習近平則談到推動中美關係重回健康、穩定發展軌道，但也強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，中美關係第一條不可逾越的紅線。兩國元首同意，雙方外交團隊保持戰略溝通，開展經常性磋商，為此美國國務卿布林肯將訪華，以跟進元首會談的結果。

另外，美國國防部長奧斯汀11月22日與中國國防部長魏鳳和也舉行會談，會後五角大廈指出，奧斯汀在會談中對解放軍戰機「漸趨危險」的行為表示憂慮，強調雙方須改善危機溝通管道；中國國防部則宣稱，魏鳳和強調「台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線」。

尤其是，魏鳳和還向奧斯汀表示，當前中美關係面臨的局面「責任在美方不在中方」，美方「必須尊重中方的核心利益」，而「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線」，「台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，任何外部勢力都無權插手干涉。中國軍隊有骨氣、有底氣，有信心、有能力堅決維護祖國統一」。

在中國一再宣示台灣問題是「中國核心利益中的核心」，「台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事」。可是，從加拿大還是宣稱要派更多的軍艦航行台灣海峽，甚至如加拿大外長喬利所言：「關於台灣海峽問題，我們需要弄清楚，確認它仍是國際海峽」的說法，似乎預示加拿大要在台海採取強硬的作法。

加拿大這種配合美國想要測試中國「紅線」的作為，可見美國對於中美關係表面上是採取和解的策略，實質上在台灣問題上仍然強硬的要觸碰中國的底線，美國這種「明軟暗硬」的兩手策略，只會帶給台海更不穩定的狀態，要想台海和平，美國的手若不挪開，恐怕只會是天方夜譚。

（作者為台灣國際戰略學會理事長、教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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