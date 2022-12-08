如今台灣的政壇，民進黨、國民黨、民眾黨，三強鼎立，但強弱明顯有別，與三國時期的魏、吳、蜀三國分立，頗有幾分類似。

如果將政壇視作整個漢末的局勢，民進黨顯然就是操掌政權、實力堅強的「魏國」，兵多將廣，且懷有併吞吳、蜀的野心，秣馬厲兵，且盡其各種強勢的手段，壓制吳、蜀的發展；但內政不修、經濟窘迫，民懷怨憤，人心思變，已呈外強中乾之勢態。

國民黨有如吳國，勢力寖微，而根柢猶在，黨內亦不乏周瑜、魯肅之輩，雖乏進取攻堅之力，而固守一隅，仍有其不可忽視的力量。

民眾黨猶如蜀國，實力最弱，但堅持「正統」，固守政治道德，雖是偏安西蜀，卻頗獲中間選民的歸心。

2024，將是台灣「三國」一決勝負的「赤壁之戰」，民進黨挾其龐大的資源，欲圖席捲政壇，立委雄軍百萬，剋日計程，聲勢浩大。吳、蜀二國，能否豁免其鯨吞之危，至少穩固住目前現有的基業，確立「三國」形勢，甚至徐圖進取，使強弱異形，唯在此一戰役的勝負。

從歷史上看，「赤壁之戰」的結果，是吳、蜀聯結，抗衡強魏，最終才能一戰成功，三分而立。儘管歷史各有其不同的因緣，未必完全可以援仿，但或許也可以作為參照。目前民進黨一黨獨大，國民黨、民眾黨個別的力量，是絕對無法抵擋的，但兩黨協調，同心合力，就未必不能重演「赤壁」的美好結果。

民進黨最主要的目標是國民黨，正如同魏軍南下，是欲圖殲滅東吳；國民黨若滅，恐怕劍鋒所指，接下來就是民眾黨，唇亡齒寒，民眾黨如何因應，實際就是決定未來結果的關鍵。

當初的蜀國，內有諸葛亮，外有關張趙馬黃「五虎將」，故能於對峙的局面中，折衝樽俎，聯吳抗魏。但如今的民眾黨，最缺的就是五虎猛將，如何廣招人才，培育班底，才是立於不敗之地的基礎，但此事急切間難以尋覓，只得以借將方式為之。最重要的是，柯文哲此時必須將自己設想成諸葛亮，盱衡時勢，做對民眾黨最有利的盤算。如何親冒風險，憑藉智謀，與國民黨互利互動，才能在赤壁一戰，遏阻來勢洶洶的民進黨。

吳蜀合，方能力抗強魏；國民黨、民眾黨合，才能遏制民進黨，這是趨勢，更是現實，就看柯文哲的手段如何了。

歷史上的三國，最終歸併於魏，但歷史未必就是循環不變的，以今日時勢論之，又何嘗不可能有新的三國，演義成不同結局的發展？

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