從綠營側翼，匿名「翁達瑞」的英派學者陳時奮開始打在野黨柯志恩與高虹安的博士論文涉嫌抄襲至今，已經造成了民進黨中生代的接班人屍橫遍野，從林智堅、蔡適應、到鄭文燦，無一倖免，每個人都因論文抄襲被撤銷學位。

最諷刺的是，當初被翁指控的柯、高兩人的論文反都已被母校認證沒有抄襲的問題，這正是「不怕神對手，只怕豬隊友」的最佳寫照。

這些抬面上小英男孩們的集體「人格墮落」以及「誠信破產」，再加上民進黨在九合一的地方選舉大敗，無異已經讓蔡英文總統提前跛腳。更難堪的是，蔡總統自己的論文，因著黨內接連這麼多起論文的抄襲事件，又重新被推上了風口。

現在很多人都把苗頭指向主席蔡英文的「上梁不正下梁歪」，認為民進黨內論文造假的風氣盛行，正是源自於蔡英文總統倫敦政經大學的「論文門」。特別是在最近彭文正提告總統蔡英文「確認博士論文不存在」的法院開庭審訊中，法官當庭問蔡的辯論律師連元龍到底有沒有蔡總統1984年保存到現在的論文原本。連元龍斬釘截鐵地回答：「有！明天可以攜帶過來！」

一時之間，國人都充滿期待，以為終於可以一睹蔡總統那本收藏多年，裝訂成冊的藍皮1.5個博士的論文原本。怎料隔天在法庭上，連元龍律師所帶來的「原本」，依舊是3年前已經在總統府內公開的那一堆零散的「草稿」，實在是令人大失所望。如果這些草紙可以稱之為論文正本，那麼蔡英文總統的文青體臉書，只怕都可以得到諾貝爾文學獎了！

對於任何一個規規矩矩寫完論文，通過口試答辯，取得正式學位的碩博士而言，論文正本所代表的意義就是「茹苦含辛，夙興夜寐，荊山瑰玉，寸陰尺璧。」換言之，任何一個有尊嚴、知廉恥、惜名節的讀書人，絕對不會讓自己的論文一再地被打臉，被取笑，最後還「亂首垢面，衣衫襤褸」的被公諸於世。一個國家的領導人能夠做到如此低下的格局，也實在是另類的台灣之光了。

這3年來，彭文正教授鍥而不捨地追查蔡英文總統的「倫敦政經論文門」，結果不但沒讓蔡總統俯首認罪，還讓自己流亡海外。而今因著遠在美國的英派學者翁達瑞的「豬隊友論文門」，卻反而讓蔡英文總統從權力的雲端跌落下來，這實在是始料未及，但也印證了「老天有眼，明察秋毫。」

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授 ）