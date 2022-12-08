國民黨九合一勝選，除了台北、新北、桃園還算贏得漂亮外，其他很多是縣市長有現任優勢，國民黨實在不能驕傲，離2024年勝選還有很長一段距離。

事實上，這次選舉國民黨有優勢，主要還是2018年縣市長席次大增至15席，得票率近49%，黨籍縣市長也兢兢業業重視施政，這次才能獲得選民再度認同。一位在很多縣市從事新興產業的企業家說，國民黨縣市長要政績，（因為黨沒錢來補助候選人了），民進黨縣市首長要……他不願進一步說。「討厭民進黨」是這次很多選票投向國民黨和民眾黨的重要原因。

2024總統大選是未來兩岸和平與或兵戎相見的關鍵，人民是要選擇戰火還是安和樂利，更攸關世界和平，國民黨有沉重的歷史責任，但願在未來13個月裡，國民黨高層能體會到這個時代的使命，不單是勝選，而且是時代責任，大家勇於做造王者（King Maker），而不是王者。

此次選舉證明要勤跑，要有政績，要耕耘，更要有媒體（不光是網路）動員力才能勝選，例如蔣萬安低調準備8年，勤跑基層，關心台北施政，雖然不善煽動言語，但是深思熟慮，提出的政見比陳時中紮實很多。

候選人也要早日選定，桃園市長當選人張善政也算早開始，又託了林智堅論文抄襲的福，民進黨未早日換將，推出鄭運鵬匆匆應戰，造成「一屍五命」。事實上，基隆國民黨能贏，當選人謝國樑在立法院時也是謹言慎行，問政適切，也在基隆耕耘多年。

國民黨更應該汲取2020年總統大選的教訓，當時也是情勢一片大好，但是黨內要角競相出馬。國民黨初選到7月中才舉行，使用所謂全民調式的初選，就是不分黨派的選民都要調查到，這是等於把自己黨裡的候選人交給別人來決定，在各國都少有，有一定的風險。

在野黨挑戰執政者，只有把握時機，盡早開始，紮紮實實走基層。韓國瑜的鐵票在150到200萬之間，其他都要靠國民黨的組織戰了，但是韓國瑜與黨中央協調不順。這種現象大都是因為每位大老都想做王，做不成王，也不願做造王者，事實上，馬英九2008年可以高票當選，幕後也有吳伯雄、吳敦義等造王者。

而造王者也常載史冊，比王者還受到尊崇。例如張良輔佐劉邦，開拓大漢江山，劉邦談及張良時說：「夫運籌策帷帳之中，決勝千里外，吾不如子房（張良字）。」世人也尊稱他為謀聖。

又如春秋時代鮑叔牙是管仲的好友，早期管仲貧困，鮑叔牙時常接濟他，刻意讓管仲占便宜，管仲多次負他，但是鮑叔牙還薦他為相，管仲廢除井田制，允許土地買賣，鼓勵商業，被譽為一代名相。但是史家對管仲有褒有貶，卻一致肯定鮑叔牙的無私。孔子說：「齊有鮑叔，知道賢者，智也；推舉賢者，仁也；引薦賢者，義也。有此三者，又何加焉？」可見造王者在歷史上受到的敬重，期待2024總統大選，國民黨大伙來做造王者。

（作者為國際新聞教授、傳記作家）