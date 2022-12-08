賴清德果然出手了，相較於上一次黨內總統初選「突襲」般的出手，賴情德此番亮劍顯得更為氣定神閒，而且也不太出人意外。因為不管是為了救黨、還是自己的總統之路，距離2024大選只剩1年，農曆年後黨的總統提名之爭就將浮上檯面，賴清德此時若還不乘勢先掌握黨權，更待何時？

民進黨經過九合一選舉慘敗的重創，黨內從蔡英文總統、閣揆蘇貞昌，到原本要推上檯面的「備選閣揆」鄭文燦，甚至不時被提到的「備胎黑馬」陳建仁，或是中箭落馬，或者內傷慘痛，唯一能夠全身而退的大咖只剩賴清德。

因為他因禍得福，從選前的提名到輔選的過程，他都管不了事也插不上手，選後究責根本算不上他，反而更能成為黨內希望的救星。

很多人認為，蔡英文會傾全力卡住賴清德進取大位，但這種「卡力」難道會大到不惜讓民進黨失去政權，也非要卡住賴嗎？這種估算恐怕並不合邏輯。因為目前就黨內外的實力與聲望而言，賴清德明顯強過其他黨內大咖，即使蔡真的要卡賴，恐怕民進黨內各派系基於黨的整體利益，也不會做如是配合，更何況本身已面臨「跛鴨」衝擊的蔡英文，此時還有多少力量卡得住賴？

賴清德既已表態參選，由他出任黨主席自然沒有懸念，此後進一步直衝黨內總統提名人之路，應該也難有敵手。問題是，明年這一年民進黨在黨政雙權分立下，蔡賴二人會如何互動？蔡還會卡賴嗎？賴會與蔡切割嗎？這些變數將如何影響國家的政務推動、社會發展？賴神已不只是劍指小英，更是直接亮劍，劍光閃爍、劍氣繚繞，充滿想像。