台積電在美國投資設廠的首批機台設備到廠典禮上，宣布了「兩倍加碼」：由1個廠變為兩個廠，投資額從120億美元變成400億美元，一廠的技術層級由5奈米提升為4奈米，二廠更是最先進的3奈米，引發國人關切，擔憂台積電無法保有製程領先、高良率訣竅很快被學走、幫美國競爭者培訓人才，最後「台積電」將變成「美積電」。

這些擔憂當然有其道理，但對這台灣有史以來最大規模的「直接對外投資」案，應有更全面的觀察，才是合宜的心態；誇大可能的負面效果卻無視其正面效果，將產生過度憂慮，對台灣不是一件好事。

首先，換個角度思考，若今天我們是美國，面對各種產業都需要的頂級晶片，9成來自一個有高度戰爭風險的地方，你會坐視這種現象持續嗎？身為領導人，你如何面對選民？特別是，你的國家是一個全球首要大國，而那個生產頂級晶片的小地方，還用了不少你擁有的獨門技術。因此，台積電赴美，是目前仍「身陷」美國陣營的台灣，不得不配合處理的難題。只能在這種框架下，極力增加我方利益、減少可能損失。上面那些憂慮，台積電本身比其他人都要擔心，應該會做出最好、但不必說出的應對。

平衡看待此事，這可以視為台灣對美國當年（1950～1965年）在軍事和經濟上援助台灣的一種回饋。當年，若沒有美國的軍經援助，台灣經濟不可能有今天的局面。甚且，在台灣的困頓年代，美國政府制定法規保障對外投資，導引台灣制訂《外國人投資條例》，促成美商從1954年開始赴台直接投資，1960年代中期更大量進入「高雄加工出口區」。台積電風光赴美，協助解除美國心中大患，提高我國在美國的地位，可以爭取到更多政經利益，這些潛在效果也值得重視。

其次，依台積電的說法，美國雙廠完成後將有100億美元的年營業額，替代由台灣對美出口的產品，這將大量減少台灣對美貿易順差。在台灣企求和美國簽署「自由貿易協定」的此刻，美國國內又極度關切貿易逆差之下，這種發展絕對有利於我對美爭取自貿協定。

第三，台積電繼續在台設廠生產晶片，已帶來巨大的環境成本；未來晶片廠必須陸續到海外投資，舒緩台灣的環境壓力才行，否則台灣「淨零碳排」不可能達成。台灣該藉此機會調整產業政策，將資源投注到環境壓力較小的產業，例如人工智慧、生物科技、高科技傳產、高值服務業、環保等。事實上，台積電赴美不可能無利可圖，第二廠也可以用來分攤「沉沒成本」，讓平均獲利提高。

台灣最要擔心的，是在半導體業大量攬才設廠後，高科技人才不足的問題。若行政院無法統合部會調整機制，藉大量引進菁英外籍生來突破人才荒的話，外界對台積電的擔憂就可能成真。而且這不僅是台積電的難題，也是台灣高科技業共同的難題。

（作者為華梵大學兼任特聘教授）