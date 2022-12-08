最近台灣南、北都黑影幢幢，民進黨立委陳亭妃哭著要求查台南88槍擊案真相，並要民進黨調查黑金是否介入台南正副議長選舉；台北市立委補選，民進黨候選人吳怡農要求黨中央處理黑道中常委的問題，都讓民進黨與黑道並肩同行的爭議再度浮上檯面。民進黨當然極力否認他們與黑道有任何不清不白的關係，而且蔡英文總統兼民進黨主席還在上月的黨中常會上公開喊出「終結黑金、贏回正義」。

但如同民進黨過去高喊的「黨政軍退出媒體」，是要讓國民黨等其他黨派退出媒體，然後由民進黨進入媒體，獨家掌控媒體一般，蔡英文現在喊的「終結黑金」，只是要終結其他黨派的「黑金」，而且似乎有要將黑金掌控在自己旗下的味道。

這樣的狀況，可以從民進黨內一個事實看得很清楚。在國民黨李登輝執政時期，有幾個中南部的政治人物受到李登輝的青睞及重用。民進黨眼尖得很，也挖底挖得相當厲害，指著這幾個中南部的政治人物狂批猛打，說這是國民黨與黑金掛勾。這也才讓「黑金」這兩字進入台灣政治辭典。

沒過幾年，被民進黨批為黑金的李登輝愛將，因為參選利益起紛歧，民進黨見縫插針來個策反，讓這些個過去他們指稱為「黑金」的政治人物加入民進黨，就地開疆闢土，擴增了民進黨的政治地盤。這時候，「黑金」不再是「黑金」，只因為他們參加了民進黨。

說起台灣的黑道，有一句描述色情的話最能反映真實。這句話是幾十年前，台北市一位市長說的。他說：「民眾都知道色情在哪裡，只有警察不知道。」從這句話衍生出來，有人講到「色情業者只有在警察悶聲支持下，才能存在」。和色情一樣，台灣的黑道之所以能存在，說白了，都是因為有白道的默許或縱容。這裡所說的白道，早期講的是警察、情治單位的人。台灣民主化後沒幾年就辦一次選舉，此後台灣黑道所依存的白道，就由警察及情治人員轉變成政治人物、政黨，甚至進入政府高層。

台北市立委補選，國民黨候選人王鴻薇抨擊民進黨候選人吳怡農的「黑金」疑慮，不僅一針見血地打出了民進黨與黑道扯不清的關係，也證實了黑道依附政黨生存，並藉由政黨擴大影響力的事實，不容國人忽視。

發生在台南學甲的88槍擊案，其實也只是讓國人了解到，一旦黑金和政黨掛勾合為一氣的惡果。讓國人警覺到，黑道與政黨掛勾之下，無論是政府工程、地方選舉，甚至地方上的一些商業利益，都將會黑影幢幢，槍聲人唳，社會不安。

至於網紅「館長」與前時代力量立委黃國昌最近在網路直播上，談到民進黨立委陳明文曾經多次協助黑道寶和會成員，到嘉義監獄辦理受刑黑幫成員特別接見的事，也很直接地證實了陳明文的「一般選民服務」對象，還真的黑影幢幢。

當前最嚴重的問題是，民進黨還不承認他們的核心已經被黑道打入的事實，拿一些似是而非的理由搪塞，說什麼社會要給有意走正途的更生人一個改過向上的機會。但吳怡農擔任民進黨台北市黨部主委期間，評委召集人趙映光的兒子趙介佑涉及毒品、槍擊等諸多事件，有哪一件是「更生人」努力向上過程中發生的？沒有。

吳怡農這次參與立委補選被挑出來的黑道疑雲，以及台南陳亭妃質疑「民進黨用黨紀挺黑金？」的一番談話，一北一南正中了民進黨和黑道勾肩搭背的要害。民進黨若不願認真檢討，全民應更用力監督。

（作者為資深媒體人）