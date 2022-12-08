民進黨在地方選舉大敗，未能通過期中考後，蔡英文總統召開財經會議，會中就三個面向做出指示，相關部會也準備了政策回應。然而，無論是指示或回應，看來都是在選舉失敗之下對社會期待做出的敷衍回應，不會有明顯效果。說白了，就是在「打假球」。若真想讓民眾有感、對選舉產生止血效果，就必須徹底檢討，提出新政，才有可能避免2024被翻盤。

不能解答年輕人疑慮

蔡總統的三項指示，依序為：一、維持經濟成長動能，穩定民生物價；二、加強照顧弱勢族群，減輕人民生活負擔；三、強化金融機構及國營事業因應經濟、金融波動的韌性，建立有效應變機制，確保經濟及金融穩定。而相關部會的回應則是：政府將規畫公共運輸補貼政策，減輕通勤族支出；現行租金補貼政策朝更簡政便民進行調整。這三項指示，其實以目前國際情勢和國內政策及人事布局來看，都難以達成目標，只是稍微討好了年輕人，但基本影響不大。蔡政府在「用人唯己、中央攬權」的作為下，已塑造了一個唯唯諾諾、難有新意的內閣。

目前，年輕人最需要的是相對於物價，薪資能夠明顯成長，以應付生活所需。其次，是國家要安定和平，沒有戰爭的恐懼和從軍的陰影威脅到他們安定的生活，以及生育兒女的意願。其三，要有一個穩定的社會和良好的學習環境，讓子女可以安心學習和成長。這些最基本的要求，卻都在蔡政府的意識形態執政下變成了難以實現的奢望。請問，上面的指示和政策回應，能夠解答年輕人的這些疑慮嗎？

民生物價主要來自國際因素，難以沿襲一般控制物價的模式來奏效；特別是能源和糧食價格因俄烏戰爭波及，台灣基本上無能為力。然而，讓物價平穩的重要途徑是擴大供給腹地，讓突發性物價上漲可藉由快速進口獲得平抑。蔡政府惡化兩岸關係，不讓「服貿協議」生效，進一步諮商「貨貿協議」也終止；也不啟用核四、延用核二和核三，就排除了用大陸產品快速舒緩台灣供需失調、物價上漲的機會，也失去用廉價核能來平抑能源價格的機會，注定會讓物價難以平穩。

無法讓產業均衡發展

其次，在因應經濟和金融波動的韌性方面，以金融而言問題較小，只要中央銀行稍微注意即可；而以台灣央行的謹小慎微作風，不必過於擔心。但是，以目前台灣產業結構極度向高科技電子業傾斜的狀況，根本難以保有產業韌性，只要國際需求有個風吹草動，就會明顯衝擊經濟成長。要強化產業韌性，就必須調整產業結構，讓傳統製造業和服務業相對均衡地發展。但經濟部不此之圖，反而進一步錦上添花、重押在半導體業，讓產業更加失衡，除了弱化產業韌性，還會讓所得分配更加惡化，製造更嚴重的社會問題。

新冠疫情爆發之時，幸好台灣還有殘存的口罩工廠，得以快速擴展應急，甚至肩負「口罩外交」的重責大任。但蔡政府迄今沒從這樣的產業韌性得到任何啟發，讓健全「經濟安全」和「國防安全」下必須存在的傳統產業獲得發展，其實令人擔憂。我國出口已連續3個月負成長，明年全球景氣也會逆轉，台灣經濟難以避免受到顯著衝擊，其實這和上述急功近利的產業發展心態息息相關。若蔡政府無法提出讓產業相對均衡發展的方案，就難以安定「非高科技電子業」的勞工心理，包括眾多投入服務業的年輕人；更別說兩岸關係惡化，讓服務業喪失了廣大對岸市場的成長動能，是今天國內服務業不振的一大主因。

最後，要一個區區幾千位街友都無法妥善處理的政府來「加強照顧弱勢」，實在是太高估了他們的能力。只看意識形態，不用專業的官僚，除了會發錢「治標」了事，是不會研究如何「治本」來解決問題的。無論是交通補貼、租屋補貼，或是農漁補貼，都將是如此。是真檢討或是打假球，人民心裡有數，相信蔡總統也最清楚。