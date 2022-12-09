12月6日早上我國防部即時軍事動態新聞公布，5日共軍殲-16機4架、空警-500機1架、轟-6機2架，由廣東東南沿海出海經台灣西南國際空域後，殲-16機群折返，另空警-500與轟-6機群首次協同抵台灣東南空域活動後折返；另共艦4艘次，持續在台海周邊活動，還有中共海軍2艘作戰艦（155、599），12月2至3日由東海經宮古海峽往西太平洋。共軍機艦頻密活動於台灣周邊海空域，意欲何為？

首先，經查詢2艘共軍作戰艦快速由東海往西太平洋機動部署，為中共東部戰區海軍駐浙江舟山第六驅逐艦支隊所屬的052D型驅逐艦南京號/155，以及054A型護衛艦安陽號/599。

其次，上述之155艦及599艦近期常巡弋於我釣魚台海域，以及台灣東部國際海域常態巡弋。由於，雙艦各搭配中遠程防空、對艦、反潛等武器，加上此次機動遠海協同訓練未有遠洋大型綜合補給艦隨行，相信前者應該一個月內左右返行歸建。

轟6與155艦及599艦協訓。（圖／陸文浩繪製）

最後，依據上述2機動遠海編隊，往西太平洋、航程1日，可能抵近5日共軍空警-500與轟-6機群，在台灣東南國際空域，進行紅藍軍對抗。從共軍空中兵力的組成、活動空域、空中戰術運動示形、任務性質，以往中共對美艦機戰術應對作為等，推斷空警-500進行戰場管制引導轟-6機群對海上大型目標進行模擬攻擊（是否攜彈），後續空軍是否還有派機協訓155艦及599艦，值得關注。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

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