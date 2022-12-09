是鄭文燦論文抄襲這顆老鼠屎壞了大事？還是權力追逐者習慣千呼萬喚始出來？

幾番折騰，確診的賴清德，終於確定將參選民進黨主席補選。對此，民進黨內部意見大不同。曾經指責中國大陸名牌手機Oppo侵犯他姓名權的立委陳歐珀，先是以憲政設計權責不符及權力不該集中一人為由，反對賴清德選黨魁。昨天則低調表示了無可奈何之意。民進黨立委鍾佳濱則說，台灣並非內閣制，因此，副總統接任黨魁沒有憲政問題。

至於他黨人士的反應也很有趣。國民黨祝福民進黨黨主席補選相關選舉事務順利完成，並期待政黨良性競爭。民眾黨立院總召邱臣遠表示尊重，但也擔憂權鬥提早發生。

賴清德參選，眾說紛紜。其實關鍵就在於台式民主制度非驢非馬，既不是內閣制，也不是總統制，還少了制衡的設計，除非總統自我克制慾望，或是糊塗到讓他人在臥榻之旁酣睡，否則，權力自然集於總統一人之手。總統兼任執政黨黨魁，形成民選獨裁；總統若不兼黨魁，誰來幹黨主席都無法制衡總統這匹脫韁野馬！

即使賴清德今兒人氣指數甚高，一人參選，肯定當選。問題是，政令不出於黨，黨主席對行政部門再不滿，總統無動於衷，又能如何？即使內閣改組，我輩徒眾，入不了閣，掌不了權，主席又能如何？入了閣，掌了權，叛了變，當了豬隊友，主席又如何？政府豢養的網軍側翼，圍點打圓，主席又能如何？選舉提名，我爭你奪，靠的是金主和實力，恢復初選又能如何？

面對權力的零和博弈，賴清德的真正考驗還在當選黨主席之後。或許，賴主席應該來趟美國之行，尋求來自白宮的祝福，如此，黨內眾聲，不再喧嘩，民進黨再次定於一？

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