韓國與台灣6月和11月前後都完成地方選舉。韓國原執政民主黨，因總統選舉也敗給國民之力黨，不僅跌入谷底，並且前總統文在寅和現任民主黨代表李在明也都成了檢察官的「籠中之人」。

一般來說，如果3月的韓國總統大選，李在明當選，不僅李在明本人及其家人的違法都沒事，並且文在寅也獲得安全保護，繼續享受自己的田園之樂。偏偏韓國選民不賞光，認為文在寅5年執政如「霸王」，為所欲為，目中無人民。

近日，文在寅目睹韓國檢方把自己的親信一個個司法處裡，至為忐忑不安。認為自己在執政期間的弊案一一被抖出來，因此，文在寅也採取「反攻」，對監查院的書面偵訊說成「無禮」，甚至「狗急跳牆」，強辯稱是自己的「統治行為」。

法務部長韓東勳不是省油燈。立即反駁文在寅的說詞，總統的統治行為不能逾越憲法與法律，因此，檢方一定會徹底辦案。韓東勳提醒文在寅忘了自己昨日的話，在盧武鉉政府時，文在寅擔任青瓦台祕書長對金大中總統透過現代企業偷送4億5,000萬元美金案，屬於違法事必須偵辦。

尹錫悅總統上任半年以來，期間受到「雙種壓力」，一是來自北韓的文攻武嚇接二連三。二是反對民主黨國會議員在國會百般阻礙，讓施政無法順利推展。唯自地方選舉大勝後，確認韓國人民的支持，政黨輪替效果發酵，尹錫悅的信心增加百倍，可以放手專心衝刺施政。

有趣的是，近日各家民調顯示，尹錫悅的民意支持率緩慢上升中，相對民主黨的支持率在下滑，其主要原因是對於李在明與文在寅弊案太過於保護。因此，黨內出現分裂跡象，認為弊案屬於個案，不應由全黨出面花費九牛二虎之力，而荒廢掉人民的經濟與民生問題。

民主黨危機重重。2024年國會議員選舉擺在眼前，以目前情勢發展來觀，國會169席優勢料將丟掉。因為，該黨國會議員多人因受賄案正接受檢方調查中。民主黨貪腐案層出不窮，確實讓選民對民主黨失望。

當然，最重要的是尹錫悅的施政表現。全國民主勞動組合總聯盟（簡稱：民勞總）所屬的貨流運輸卡車司機罷工14天，讓加油站和建築公司暫時無法營業，經濟損失已達數十兆韓元。因民勞總一向政治化，採取暴力方式罷工，逼迫政府讓步。但此次遇到堅持法律與原則的總統，就沒法度了。

最可惡的是民主黨。為了民勞總100萬餘選票，簡直卑鄙無恥。還要在國會通過「黃皮信封案」（資方要付罷工人員的薪資）。即使利用一黨獨大之力強行通過，屆時必遭尹錫悅否決。

韓國總統施政一切公開、透明，台灣蔡英文和民進黨「大官」兼教授陳明通專搞假碩士、博士，讓台大國發研究所成了製作假學位的工廠，居然不知羞恥，繼續幹大官。實在臉皮太厚了，台灣人民只好在總統與立委選舉，再一次用選票教訓。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）