副總統賴清德確診後第二天，在臉書宣布參選民進黨主席補選，引發政壇震撼。雖然賴清德說明已電告總統蔡英文自己參選的意願，蔡總統也表達祝福之意。不過，蔡總統無力勸阻是事實，打亂敗選後的接班布局，賴清德想走自己的路，無異也是宣告黨內兩個太陽再起。

外界質疑蔡總統因此跛鴨。所謂跛鴨，意即指「令不出總統府」，當然，以蔡總統的強勢，不可能「令不出總統府」。但如果賴清德順利當選民進黨主席，將取得民進黨2024總統、區域立委與不分區立委提名主導權，蔡總統對於黨務恐怕再無置喙餘地，接班梯隊的安排，就不是蔡英文說了算，這將造成黨、政雙頭馬車，讓蔡英文「再度」陷入黨內「兩個太陽」的窘境。

2016年，總統府祕書長林碧炤10月請辭後，接任者懸缺多月，媒體傳聞蔡總統邀請即將第二任期屆滿的台南市長賴清德北上擔任總統府祕書長或行政院副院長，卻遭賴清德推辭，直到2017年8月賴清德首肯擔任閣揆，以致林全「匆忙」黯然下台，民進黨內遂有「兩個太陽」的說法傳播開來。

2018年底九合一地方選舉，民進黨敗選後蔡英文依慣例辭去黨主席，行政院長賴清德待立法院通過新年度政府總預算後也正式請辭閣揆。2019年3月，民進黨內進行總統提名初選，賴清德在民間友人陪同下「突襲」登記參選，引發全黨錯愕。蔡英文對於總統府祕書長陳菊同時也是新潮流大老，事前詢問賴清德「表達卻非承諾」的無意參選，頗不諒解。賴清德是蔡總統提名任用的閣揆，沒想到最後竟會反過頭來以「突襲」登記參選的方式，跟進獨派四大老登報逼宮，羞辱地挑戰自己的權位。這是蔡總統面對兩個太陽的挑戰，也是最激烈的一次權鬥。

這次賴清德宣布參選黨主席，英系操盤手洪耀福這些年打壓賴系造成雙方人馬關係緊繃，兩派之間的恩恩怨怨這次得做過了結。隨著黨主席選舉日益白熱化，其他派系如何站隊、「尊蔡」，還是「挺賴」，不僅牽動黨內權力傾軋，也影響內閣重組布局。

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