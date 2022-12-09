美國國會最新公布協商定案版國防授權法案，計畫未來5年提供台灣100億美元軍援。其官方理由是強化台灣抵擋愈加升高的緊張以及來自中國大陸的威脅。

此外，法案也授權美國總統為台灣打造「區域應變軍備庫」（regional contingency stockpile），並賦予台灣與特定主要非北約盟國（major non-NATO allies）待遇，能優先取得美國「超額防衛物資」。

美國對中共的戰略已定，鬥爭是其核心。美國對台灣戰略也已定，經濟上，從台灣搬走美國最需要的台積電；軍事上，讓台灣扮演俄烏戰爭中烏克蘭消耗俄羅斯的角色，執行美國的抗中戰略。

五年百億的軍援類似目前美國軍援烏克蘭的做法，差別只在於有了俄烏戰爭的經驗，與台積電移美一樣，都是美國對台灣的超前部署。

「天下沒有白吃的午餐」、「不勞而獲不宜取」，已是人生的必要智慧。在以利益為核心的國際關係中，更需了解「未蒙其利，先受其害」的道理。

兩岸關係目前的確緊張，但兩岸真正需要的是和平，而非戰爭。台灣未來需要什麼武器，應該是台灣自己決定，而非美國要送什麼就拿什麼，更不需成為美國的戰略棋子。

「拿人手短，吃人嘴軟」，台灣需要什麼武器，我們自己可以花錢買。去年一年台灣的稅收就已經超收4000億新台幣，遠超過百億美元，為了保護台灣安全，該花的錢應該自己付、也付得起。

美國軍援的動機太明了，這百億美元最終會進了美國軍火商的口袋，但卻可能會讓台灣人掉入烏克蘭人的同樣命運。

我反對接受美國百億軍援、反對美國主控台灣軍事、反對台灣成為美國主導下的烏克蘭。如何避戰弭兵、創造兩岸和平，才是當務之急！

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