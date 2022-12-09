這次九合一地方議員選舉，嘉義市選出了無黨籍的一位女議員，在第一選區獲得2813票，名列第9。這位新科女議員由於其芳名長達16字，「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，且其所提出的四項政見，迥異於一般選舉常規，因此，從選舉登記伊始，就備受矚目，甚至有些人還認為「她是來亂的」。

但選舉揭曉後，她居然能夠當選，更大出許多人意料之外，有些人更以此質疑「台式民主」的荒腔走板，簡直如同1987年義大利色情片演員「小白菜」（原名Elena Anna Staller）當選國會議員般，直覺地認為這是「民主墮落」的代表。於是，網路上開始流傳了許多偽冒的影片，其中一支泰國演員在大雨滂沱中大跳洗車豔舞的影片，流傳最是廣泛。

這位新科議員的名字，顯然是故意變更成落落長的16字的，大概是從去年的「鮭魚之亂」獲得的靈感，前面13字，與其所發表的「政見」有關，尚容易理解，但末三字「田慎節」，卻看得多數人滿頭霧水，不明其究裡。

義大利的「小白菜」，為何會去參選國會議員，我不知曉其緣故；但是，從種種跡象及相關資訊的分析，尤其是從嘉義市選前7天的公辦政見發表會上，這位「顏議員」的政見發表看來，她的參選，不僅僅不是「來亂的」，而是經過精密設計、策劃，才付諸行動，是有備而來的。

顏議員本是在網路上紅極一時的電競直播主「Molly」翎熹，擁有相當多粉絲，也常在PPT、DCARD等平台發表言論，言語率直，批判力道十足，常針對社會上的諸多亂象，提出針砭，儼然有年輕一代的意見領袖的架勢。

2018年，南投有一所高中發生了「性侵霸凌」的事件，一位男同學強迫一位女同學為其口交，並拍下照片，然後又以此照片連續要求其口交得逞。此女後來向學校及警方報案，但因為加害人背景夠硬，因此無論是警方、校方及南投縣政府，都將之淡化處理。因此，在2020年就有網友在「爆料公社」揭發此事，指稱其中有護短的嫌疑，在網路上引起廣泛的討論，用各種梗圖〉藏頭詩、諧音字，將此男的身份、姓名予以揭露。風波擴大，南投縣政府「性平會」介入調查，但卻將整個事件的重心，導向性平法中所規定的保護未成年兒少的個資上，不但要求將一應相關的文章刪除，甚至更要求網路平台提供發文者的個資。最後，在2021年，認定發文討論最多的電玩平台「巴哈姆特」，違反了少年個資法，傷及該男的隱私權，裁罰了6萬元台幣。

「巴哈姆特」將裁罰內容公布，並發表了聲明，一時間網路都炸了鍋，咸認為裁罰不公，蓄意為當事人卸責、脫罪，反而討論者更多，甚至還有人在美國洛衫機的T壩廣告中，將此人形容成「口交惡徒」，並公布了其真實姓名及家長背景。

此事風波再起，監察院介入調查，判定警方、校方在第一時間處理是有瑕疵的，但未有開脫、吃案的的情事，也將重點放在有關「網路覇凌」上，關注的是「如何防杜上開日益興盛之網路霸凌及公審亂象」，而非該案的始末。目前此案仍在南投地院審理中。

此案的重點，在於該案發生時，此男尚未滿18歲，基於保護未成年兒少的個資起見，思考的是「網路霸凌」的嚴重問題，其實也是有其道理的，但顯然具有轉移焦點的嫌疑，而要求平台提供發文者的個資，並裁罰網路平台，更是對言論自由的限縮與打壓。因此，遂激起了許多平台玩家的公憤，亟思以較新穎、嘲弄的方式，展開抗議。他們所持的理由很簡單，因為社會上未成年而犯有殺人罪的嫌犯，各媒體都不惜將其名姓、來歷公諸報端，而無人質疑其違反兒少保護法，何以次案居然就觸犯了這一法條？

據說他們私下商議，面對法律的不公，唯有直接介入政治體系，才有辦法徹底反思、改變。而恰值九合一大選，他們決定以「參選」方式，一來藉用聳動參選人姓名，以及誇張的「政見」，搏取社會的關注，二來藉公開的政見發表會，將此案重新翻出，昭告於社會。此事雖發生在南投，但他們衡量南投選區不易引發關注，而嘉義市的議員選舉，第一選區只須2000多票，就足以當選，因此遂決定由「顏議員」改名參選，並公布相當驚世駭俗的「政見」。

「顏議員」的政見，總共4項，但最重要的「性專區」就凸顯在更改過的姓名上，以及脫衣舞合法化、舉辦「田盛節」，雖說會引起社會上的紛紛議論，且在真正實踐上，其實是大有窒礙難行之處的，尤其是初次性行為的「紅包」鼓勵，更是令人匪夷所思。而其中最讓人覺得莫名其妙的就是「田慎節」三字。「田慎節」是人名，也是故意加上去的，用以重新喚起被社會遺忘已久的記憶，既奇特又富涵深意。但是，也正因其新穎、奇特，所以反而達到了他們原始的目的。

「顏議員」的背後支持者PTT知名鄉民GtoKevin小商人，是個相當有巧思的人，在競選過程中雖不發傳單、不貼廣告海報，卻以類似嘉年華花車遊行的裝扮，讓「顏議員」穿上一襲新娘白的禮服，連同大力支持的雞排妹鄭家純，一起坐在乳白華麗的花車上，相當吸睛，在今次的選舉中，最讓人印象深刻。最後，「顏議員」的順利當選，其實是大出許多人意料之外的，媒體紛紛報導，更是九合一除了市長之外，最具話題性的一位。

事實上，除了金主「小商人」的奧援之外，「顏議員」之所以能當選，背後最大的功臣，來自於向來隱身於網路之中，始終未獲得關注的廣大電玩玩家。在許多人的眼光中，電玩玩家一直是被目為不長進、無所是事，沉迷於網路遊戲的社會邊緣人，通常都以負面評價。

據一項調查顯示，台灣的電玩玩家，將近1500萬人，其中有66%是每天至少玩30分鐘以上的，而前齡以26〜35歲居多，而女性更占有52%。這群人在各個遊戲平台上，相互串結成無數個小團體，邊玩邊談，或許不太會去關心政治、經濟、教育、外交等國家大事，但是對社會上的許多攸關於自身的現象，還是相當關注的，常以此為相互溝通、討論的話題。這群年輕人，基本上還是相當具有正義感的，會為社會上的不公不義，打抱不平。這片屬於電玩玩家的天地，局外人是很難理解，也甚少有人想去深入了解的。

「口交惡男」的事件，其實本來只是一樁簡單的性侵事件，如果能夠秉公處理，原亦可以輕易結案。但是，無論是警方、校方及南投縣政府的處理，據監察院的調查報告，的確都有若甘不盡如人意的瑕疵，但這也就罷了，最根源的問題在於，居然有人利用公權力，侵入了其固守的地盤，並從而裁罰，自然引起這個圈子中人的同仇敵愾，因此才有「顏議員」的參選，並獲得了許多同好的支持，才能跌破諸多專家的眼鏡，擊敗老將，順利當選。而在這群人之中，很明顯地，對正義、公平的渴盼，是貫串於其間，可視為對當前社會的一種叛逆與反抗。

這些年來，政壇上各黨派無不認為年輕的選票，最能對選舉產生決定性的影響，因此都不遺餘力地力強求爭取。但是，這些政壇人物，又有多少人真正了解年輕人的心思？電玩玩家這一塊，無疑是年輕人叢聚之地，若干政壇人物，也頗有心爭取，如鄭運鵬在競選過程中，就投其所好，刻意作了電玩遊戲的裝扮，以表示與他們站在同一陣線上。但是，這些政治人物，從來未「沉迷」，也沒有時間去「沉迷」在電玩之中，僅僅憑藉著幾張擺足POSE的照片，走馬觀花式的參與活動的開幕式，怎麼可能真正了解這群人的所思、所想、所欲、所求呢？

「顏議員」的當選，絕對不可以因其突梯滑稽的誇張表演，而視為一種亂象，更不能將其目為「民主墮落」的信號，反而應該視為全面檢視當代社會種種缺失的一個契機，「此中有深意」，是值得所有的政治人物，乃至社會大眾去關心、去探賾的。

（作者為國立台灣師範大學教授）

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